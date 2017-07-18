RENAULT TRUCKS, TÜRKİYE’DE İLK ÜÇÜ HEDEFLİYOR

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Satış Sonrası Direktörü Serkan Karataban, Mali ve İdari İşler Direktörü İpek Puntar, Pazarlama Direktörü Şebnem Uygurtürk, Bayi Geliştirme Direktörü Özgür Fırat ve İnsan Kaynakları Müdürü Burcu Sarıgül’ün katıldığı özel toplantıda ticari araçlar sektörü değerlendirilirken, Renault Trucks’ın Türkiye’deki hedefleri konusunda bilgiler verildi.

Önümüzdeki yıl Türkiye’de 20. yıllarını kutlayacaklarının altını çizen Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, bu pazarda gücümüzle varız dedi. 1894’den bu yana 120 yılı aşkın bir marka geçmişine sahip olduklarını belirten Sebastien Delepine; “Türkiye özellikle hem lojistik hem de inşaat sektörleri göz önüne alındığında 16 ton ve üzeri ticari araçlar pazarı açısından çok önemli bir yere sahip. Renault Trucks, Türkiye’de lojistik ve inşaat sektörlerine odaklanıyor ve en verimli lojistik çözümlerini sunan marka olarak tanınıyor. Renault Trucks olarak tüm Türkiye’ye yayılmış, işini tutku ile yapan, müşteri odaklı ve tecrübeli bayi ağımız sayesinde Türkiye’deki Avrupalı ticari araç markaları arasında ilk üç içerisinde olmayı hedefliyoruz ki çekici pazarında 2017 yılının ilk altı ayına baktığımızda şu anda üçüncü sırada yer alıyoruz” dedi.

2017’de Türkiye’de pazar dinamikleri değişiyor

Sebastien Delepine açıklamasında; “Türkiye’de 16 ton ve üzeri ağır ticari araçlar pazarına baktığımızda sektörümüzün öncü derneklerinden TAID (Ağır Ticari Araçlar Derneği) verilerine göre 2012 – 2016 yılları arasında yıllık satış rakamları, çekici segmentinde 16 bin ve kamyonda 12 bin olmak üzere toplam 28 bin araç satışı olarak görülmektedir. 2017’nin ilk altı ayında ise önemli bir değişim göze çarpıyor. Genel olarak toplam 16 ton ve üzeri segmentte geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 24’lük bir düşüş görünüyor. Bu düşüşle eş zamanlı olarak da kamyon pazarı yaklaşık yüzde 29 oranında yükselişe geçiyor. Öte yandan özellikle lojistik ve uzun yol segmentinde kullanılan çekici satışlarında yüzde 60’lık bir düşüş gözlemleniyor. Çekici segmentindeki bu düşüşün en büyük nedeni Euro 6 regülasyonuna geçiş ve alımların ertelenmesidir” diye belirtti. Kamyon segmentindeki yükselişin ise inşaat ve altyapı alanlarındaki yatırımların yansıması olduğunu söyleyen Delepine; “İnşaat sektöründe görülen yüksek ivme kamyon pazarının da 2017’nin ilk yarısında yaklaşık yüzde 29 oranında artmasına neden oldu. Türkiye’de ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaat piyasasındaki yurt içi talep kaynaklı büyümenin 2017’de de sürmesini bekliyoruz. Ayrıca, devam eden altyapı yatırımlarının ve mega projelerin sektörü olumlu etkileyeceğini öngörüyoruz. Bu durumda ticari araç üreticileri olarak bizler için de önemli bir pasta ortaya çıkıyor ve Renault Trucks olarak inşaat segmentindeki C ve K serisi araçlarımızla bu alanda varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kısa süre önce lansmanını yaptığımız K Xtrem kamyonlarımız da bizi inşaat sahalarında farklı bir konuma taşıyor. Bu araçlarımızı da müşterilerimiz için sunuyoruz” dedi.

2017 pazar beklentileri ile ilgili açıklamada bulunan Delephine; “Renault Trucks olarak, bu yılın ilk altı ayına baktığımızda çekici segmentinde pazarda 3. sıradayız. 2017 yılının ikinci yarısına yönelik beklentimiz, yılın ilk yarısına göre daha yüksek bir çekici talebinin olacağı yönünde. Aslında 2017 senesinin de ticari araçlar sektörü yönünden 2016 yılı ile paralel tamamlanacağını öngörüyoruz. Biz de Renault Trucks olarak bu talepleri karşılamak ve inşaat segmentinde de varlığımızı arttırmak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz” dedi.

Renault Trucks, Türkiye’de sadece ürün sağlamlığı ve gücü ile değil satış sonrası hizmetleri, finansal hizmetler ve yaygın bayi ağı ile iddiasını sürdürüyor.

Renault Trucks’ın Satış Sonrası Hizmet Gücü

Renault Trucks, müşterilerine özel satış sonrası hizmetler sunuyor. Araca uygun özelleştirilmiş Servis Planı, araç için planlı bakım ve onarımlar ile operasyonlarda aksama olmamasını sağlıyor. Araçların daha fazla yolda olmasını sağlarken ikinci el değerlerini de koruyor.

Renault Trucks, satış sonrası ürünleri arasında yer alan Reference ve Excellence adını verdiği servis kontratları sayesinde, 5 yıl boyunca 600.000 km’ye kadar müşterileri için araçları yöneterek operasyonlarını kolaylaştırıyor.

Finansal Hizmetlerdeki Gücümüzle Varız

Renault Trucks finansman hizmetleri çerçevesinde Kredi ve Leasing çözümleri sunuyor. Müşteriye özel geliştirilen finansal paketler ile en uygun alternatifler sunuluyor.

Bayi ağı gücümüzü daha da arttırıyoruz

Renault Trucks, Türkiye’nin önemli kamyon güzergahlarında ve lojistik merkezlerinin yakınlarında konuşlanmış 16 satış ve servis noktasında yer alan yaygın bayi ağı ile hizmet sunmaktadır. Bayi ağı gelişiminin sürekli bir yolculuk olduğunu belirten Sebastien Delepine; “20 yıldır müşterilerimize kesintisiz hizmet sunan Koçaslanlar Otomotiv’in İstanbul bayiliğine başlayacağını bildirmekten onur duyuyorum. Aynı zamanda yıllardır, koşulsuz müşteri memnuniyeti odağı ile çalışmalarını sürdüren Özmutlubaş Otomotiv ile, İzmir ve Denizli’de operasyonlarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Türkiye’de ticari araçlarda satın alma trendleri de çok önemli

Türk firmaların çoğu zaman satın alma maliyetlerini ön planda tuttuğunu belirten Sebastien Delepine; “Günümüzde Toplam Sahip Olma maliyetleri çok daha büyük önem taşıyor. Örneğin Renault Trucks olarak yakıt tasarrufunda lider araçlar sunuyoruz. Uzun yol nakliyesine yönelik geliştirdiğimiz T serisi ile en verimli yakıt ekonomisini sağlayabiliyoruz. Uzun yol nakliyesinde bir aracın ortalama 120.000 km yaptığını düşünürseniz bu tasarruf, bir filo için büyük önem taşıyor” dedi.