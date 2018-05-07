Renault Trucks, Türkiye’de 20.yılını kutladı

16 ton ve üzeri ticari araçlar sektöründe yakıt tasarrufunda lider çekici ve kamyonları ile ön plana çıkan Renault Trucks, Türkiye’de 20.yılını kutluyor. 2017 yılında tüm dünyada yüzde 4’lük büyümeye imza atan Renault Trucks, Türkiye’de ithal markalar arasında ilk üçte olmayı hedefliyor.

20.yıl kutlamaları çerçevesinde Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin de Türkiye’yi ziyaret etti. Hadımköy’de Renault Trucks’ın yeni satış ve satış sonrası hizmet noktasının açılışına katılan Bruno Bilin, Türkiye’nin ticari araçlar pazarındaki yüksek potansiyeli ile Avrupa’da en önemli pazarlardan biri olduğunu belirtti.

Türkiye’yi ziyaret eden Renault Trucks Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Sait Meleuc ve Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine de ticari araçlar pazarı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Avrupa ticari araçlar pazarında önemine değinen Renault Trucks Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Sait Meleuc; “20 yıldır özenle yürüttüğümüz operasyonlarımız sayesinde Türkiye ticari araçlar pazarında gücümüzü her geçen gün arttırıyoruz. Araçlarımız teknolojileri, performans ve verimlilikleri ile zaten tüm dünyada tercih ediliyor. 2017 yılında globalde yüzde 4 oranında pazar payımızı büyütürken ve Avrupa’da pazar payını en çok arttıran marka olduk. Türkiye’de de yakıt tasarrufunda lider çekici ve kamyonlarımız ile hedeflerimizi büyütüyoruz” diye belirtti.

Pazarın taleplerine de dikkat çeken Olivier De Sait Meleuc; “Ticari araçlar sektörü, ekonominin göstergesidir. Bu anlamda Türkiye’de özellikle lojistik ve inşaat alanlarında büyük bir potansiyel görüyoruz. Son iki yıldır lojistik sektöründe dar bir boğazdan geçilse de 2018’in başından bu yana yine yeşil ışığın yandığını görüyoruz. İnşaat ve alt yapı alanında ise gerçekten büyük yatırımlar söz konusu. Türkiye'de inşaat sektöründeki potansiyel, ticari araçlar pazarına olumlu yansıyor. Renault Trucks olarak K serisi kamyonlarımız ile bu alanda oldukça iddialıyız” diyerek açıkladı.

Türkiye’de 25.000 Renault Trucks araç yollarda

Türkiye’de hali hazırda 25.000 Renault Trucks aracın hizmet sunduğunun altını çizen Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, güçlerini arttırdıklarını belirtti. Türkiye pazarı ile ilgili bilgi veren Delepine; “Aslında 16 ton ve üzeri ticari araçlar pazarı, 2015 yılından bu yana Türkiye’de düşük rakamlarda seyretti. Ancak bu geçici bir durgunluk diye düşünüyoruz. Örneğin 2011 yılında Türkiye, bir rekora imza atarak Fransa ve İspanya’dan sonra üçüncü büyük Avrupa pazarı olmuştu. Renault Trucks olarak Türkiye’de bir geçmişimiz ve potansiyelimiz var. Ticari araçlar pazarı şu anda Türkiye’de en ideal noktada olmayabilir ancak iyi zamanlarda yatırım yapmak kolaydır. Önemli olan pazarın tam potansiyelinde seyretmediği veya küçüldüğü dönemlerde halen büyüme kaydedebilmek ve yatırım yapabilmektir. Türkiye, Renault Trucks için tüm dünyada stratejik öneme sahip bir bölge ve burada olmaktan çok memnunuz” dedi.

Önceleri yıllık 30.000 adet olan pazar, 2017 yılında 18.000 üzerinde kaldığını belirten Depeline, çekici ve kamyon dengelerinin de değiştiğinin altını çizdi; “Çekici pazarı 2016 yılında yüzde 51, 2017 yılında yüzde 25 azaldı. Ancak inşaat sektörüne bağlı olarak kamyon pazarı, 2017 yılında yüzde 42 arttı ve bugün pazarın yüzde 48'ini temsil ediyor. Lojistik alanındaki süreçler nedeniyle 2017 yılında uzun yol çekici pazarı daralırken, inşaat ve yeni alt yapı projeleri nedeniyle kamyon pazarı gelişti. Renault Trucks olarak alanında öne çıkan yeni K serisi araçlarımızın 2017’deki global lansmanı ile bu segmentte ciddi bir ivme yakaladık. 2017 yılı boyunca müşterilerimiz ile K serisi araçları test ettik. Pek çok inşaat ve madencilik şirketine K serisi araçlarımızı teslim ettik. 2018 yılında da uzun yol çekicilerin yanı sıra inşaat gamı araçlarımız odak noktamız olacak. Bundan sonra zorlu sahalarda Renault Trucks kamyonları daha fazla göreceğiz” diye belirtti.

2017’de Renault Trucks Türkiye’de atağa kalktı

Sebastien Delepine; “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de çekici pazar payımızı yüzde 6,8'den yüzde 8,3'e yükselttik. Pazarda daralma söz konusuyken bunu yapabilmek bizim için başarı oldu. 2018 yılında uzun yol çekici segmentinde ertelenen taleplerin hayata geçmesiyle daha iyi bir tablo ile yılı geçireceğimize inanıyoruz. Kamyon segmentinde de yüksek talepler devam edecektir. Renault Trucks olarak bu alanda konsantrasyonumuzu arttırıyoruz. İnşaat ve zorlu taşımalar için K Serisi ile şu ana kadar en büyük gücümüze sahip olduk. Müşterilerimizin de bu yönde görüşleri bize güç veriyor. Araçlarımızı deneyen müşterilerimiz yüzde yüz K serisi kamyonlarımızı tavsiye ediyor. Bu da bizim için büyük bir başarı göstergesidir” şeklinde açıkladı.

Hedefimiz, yüzde 10 pazar payı

Delepine, 2018 yılı itibariyle yüzde 10’luk pazar payı hedefli için çalıştıklarını açıkladı. Pazarı çekici ve kamyon diye ikiye ayırdıklarında zaten çekici segmentinde yüzde 10 pazar payına çok yakın olduklarının altını çizen Delepine; “İnşaat odak noktamız ve alanında lider K Serisi aracımız ile kamyon pazarındaki iddiamızı bu sene itibariyle satış rakamlarında görmeye başlayacağız” dedi.

2017 yılında pek çok çalışma ile sektörde daha da aktif hale geldiklerine değinen Delepine; “Renault Trucks D Wide serisi ve T 13 litre çekicilerimiz ile K520 kamyonlarımızı pazara sunduk. Ocak 2018’de yedek parça garantimizi 2 yıla yükselttik. Tüm dünyada yedek parça garantisini artırarak Renault Trucks yetkili servislerinden temin edilen ve montajı yapılan onaylı parçalar için 24 ay yedek parça garantisi sunuyoruz” diye belirtti.

2017 yılında 4 yeni Renault Trucks satış ve satış sonrası noktasını hizmete sunuldu. Son olarak hizmete sunulan Koçaslanlar otomotiv Hadımköy Şubesi ile Renault Trucks, Türkiye genelinde 14 şehirde 17 hizmet noktasına ulaştı. 2018 yılında üç yeni satış ve satış sonrası hizmet noktasının açılması da hedefleniyor.