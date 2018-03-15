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Renault Trucks, Ege’yi turluyor

Renault Trucks ve Özmutlubaş Otomotiv’in düzenlediği özel etkinliklerle Mart ayı boyunca Ege illerinde filo sahipleri ve kamyon sürücüleri ile bir araya gelecek. Afyon ile başlayan, Manisa’dan sonra İzmir’de devam eden etkinlik, 28 Mart’ta yine İzmir’de son bulacak.

Renault Trucks, Ege’yi turluyor

Renault Trucks ve Özmutlubaş Otomotiv’in düzenlediği özel etkinliklerle Mart ayı boyunca Ege illerinde filo sahipleri ve kamyon sürücüleri ile bir araya gelecek. Afyon ile başlayan, Manisa’dan sonra İzmir’de devam eden etkinlik, 28 Mart’ta yine İzmir’de son bulacak.

15 Mart 2018 Perşembe 13:20
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Renault Trucks, Ege’yi turluyor

Renault Trucks, Afyon, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla’daki farklı noktalarda kamyon sürücüleri ve filo sahipleri ile buluşacak. Dağıtım kamyonları, uzun yol çekicileri ve inşaat kamyonlarını kapsayan geniş ürün modelleri ile Ege’yi dolaşacak olan Renault Trucks, müşterilerin çalışma alanlarında araçlarının yakından incelenmesi için yola çıktı.

Renault Trucks’ın Ege turunda sergileyeceği uzun yol T serisi çekicileri, yakıt tasarrufu ve konforu ile uluslararası ve yurt içi nakliye alanında ön plana çıkıyor. Dağıtım segmentindeki D serisi kamyonlar, yurt içi nakliyede 19 Ton ve 16 Ton seçenekleri ile çok amaçlı kullanım sağlıyor. İnşaat gamındaki K serisi kamyonlar ise yakıt tasarrufunun yanı sıra sağlamlığı ve yük gücü ile müşterilere sunuluyor.

Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine etkinlikler ile ilgili olarak; “Bu organizasyon sayesinde Ege’de farklı illerde müşterilerimiz ile buluşuyoruz. Hem Ege bölgesinin lojistik ve taşımacılık anlamındaki yüksek potansiyeli hem de müşterilerimiz ile birebir görüşmeye verdiğimiz önem, güzergahımızı Ege’ye çevirdi” diye belirtti.

Ege’de Gücümüzle Varız

Delepine, Ege Bölgesi’nin lojistik ve taşımacılık alanındaki önemine değinerek; “Ege, limanları, meyve-sebze taşımacılığı, akaryakıt ve tehlikeli madde taşımacılığı gibi farklı alanlarda ülkenin can damarlarından biri. Bu nedenle Renault Trucks olarak gerek satış gerekse satış sonrası hizmetlerimiz ile Ege Bölgesi’nde varlığımızı arttırarak devam ettiriyoruz. Bayimiz Özmutlubaş Otomotiv ile 2017 gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sonucunda İzmir ve Denizli’de birer satış ve satış sonrası hizmet noktasının açılışını gerçekleştirmiştik” şeklinde açıkladı.

Sebastien Delepine, etkinlikler sırasında gerçekleştirdikleri görüşmeler ile ilgili bilgi vererek; “Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler, araçlarımızın yakıt verimliliği, sürüş ve konfor bakımından bir tercih edilen bir performans sunduğunu gösteriyor. Tüm ürün gamımız, filoların toplam işletme maliyetlerinde tasarruf sağlamak üzere geliştiriliyor. Her uygulama alanına özel olarak geliştirilen araç modellerimiz, performanslarının yanı sıra segmentindeki gereklilikleri en yüksek çizgide karşılaması ile tercih ediliyor. Bu nedenle hem hali hazırda kullanıcılarımız, araçlarımızı tavsiye ediyor; hem de inceleyen firma ve sürücüler özellikleri ve performansı nedeniyle oldukça etkileniyor” diye belirtti.

Renault Trucks Ege Roadshow Takvimi

Izmir (14 - 17 Mart) Yer: Sebze Meyve Hali

Aydın (19 - 20 Mart) Yer: Ali Baba restaurant

Muğla ( 21 Mart) Yer : Hidros – Has

Muğla ( 22 - 24 Mart) Yer : Fethiye Hali

İzmir ( 26 - 28 Mart) Yer: Aliağa Taşıyıcılar Kooperatifi

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