RENAULT-NISSAN ittifakı 2017 yılının ilk yarısında rekor satış artışı kaydetti

Fransız ve Japon markalarına artan talep ve İttifak’ın yeni üyesi Mitsubishi Motors’un satışlara katkısı nedeniyle yılın ilk yarısında Renault-Nissan İttifakı’nın satışları yüzde 7 artarak 5 milyon 268 bin 79 adede ulaştı.

İttifak grubu üyesi olan Renault’nun Clio, Sandero, Megane, Captur ve Duster modellerinde satışlar artarken, Nissan da X-Trail/Rogue, Sentra/Sylphy, Qashqai ve Altima/Teana modellerine büyük bir talep gerçekleşti. 2016 yılı sonunda İttifak ailesine katılan Mitsubishi Motors’da ise yaklaşık 495 bin satış adedi kaydetti, ayrıca Outlander SUV modeli, ASEAN bölgesinde de Pajero Sport modeli için küresel taleple karşılaşıldı.

Şirketlerin elektrikli araçlarının kümülatif satışı da ciddi oranda artış kaydederek 481 bin 151 adede ulaştı ve İttifak’ın kitlesel pazarlara yönelik öncü elektrikli araç üreticisi konumunu teyit etti. Satış rakamları, büyük ölçüde Nissan LEAF, Avrupa’da bir numaralı elektrikli araç olmaya devam eden ZOE ve Mitsubishi’nin i-Miev modeline olan talep sayesinde yükseldi. Hibrid segmentinde ise Mitsubishi Outlander’ın plug-in hibrid elektrikli versiyonları 13 binden fazla satış rakamına ulaştı.

Renault-Nissan İttifakı’nın Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn şöyle dedi: “İttifak, 2017’nin ilk yarısında 5 milyon 268 bin 79 adet ile rekor bir satış rakamına imza attı. İttifak bünyesinde sinerjiyi maksimum düzeye getirmek için teknoloji ve inovatif elektrikli modellere dayanarak ölçek ekonomisinden ve global pazardaki varlığımızdan güç alacağız.” Ghosn şöyle ekledi: “Mitsubishi’nin katılımıyla genişleyen İttifakımız, dünyanın her yerindeki müşterilere sadece satış açısından değil, gelecek nesil mobilite hizmetleri de sunarak bütün potansiyelini gerçekleştirebilecek pozisyona sahip.”

Renault Grubu pazar payı, 2017 yılının ilk altı ayında 1 milyon 879 bin 288 milyon araç satışı sayesinde yüzde 2,6 büyüyen bir pazarda yüzde 10,4 oranında arttı. Grubun bütün markalarında satış hacmi ve pazar payı açısından büyüme elde edildi. Renault ve Dacia markaları ilk altı aylık dönemde satış rekorları kırdı ve Renault Avrupa’da Marka sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Ayrıca bütün bölgeler de satış hacimlerini ve pazar paylarını arttırdılar. Grup satışlarını özellikle Afrika-Orta doğu-Hindistan bölgesinde yüzde 19,3 ve Asya Pasifik bölgesinde de yüzde 50,5 arttırdı.

Nissan Motor Co. Ltd. 30 Haziran’a kadar olan altı aylık dönemde dünya genelinde 2 milyon 894 bin 488 otomobil ve kamyon satışı gerçekleştirerek pazar payını yüzde 5,6 arttırdı. Şirket, Japonya ve Avrupa’da sırasıyla yüzde 22,9’luk ve yüzde 5,7’lik bir büyüme yakaladı. Infiniti ilk altı aylık dönemde 125 binden fazla araç satarak 2016’daki aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 13’lük bir büyüme yakaladı.

Mitsubishi Motors Japonya’da ‘Kei’ mini otomobillerini yeniden satışa sunduğu için dünya çapında 494 bin 303 araçlık satış ve yıllık bazda yüzde 2,4’lük bir satış artışı elde etti. Bu artışı, yerel olarak üretilen Outlander SUV’ların lansmanı sonrasında Çin’deki ciddi büyümeyi de yansıtıyor. SUV ve pick-up kamyon modellerine olan talep nedeniyle satışlar ASEAN bölgesinde de arttı.

Mitsubishi Motors’un, Nissan ve Renault ile ortak satın alma, daha fazla lokalizasyon, ortak fabrika kullanımı, ortak araç platformları, teknoloji paylaşımı ve gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda büyüme gibi alanlarda daha fazla işbirliği yapması nedeniyle İttifak’ın bu yıl daha fazla sinerji yaratması bekleniyor.