Renault-Nissan İttifakı 2016'da 9,96 milyon araç sattı

İSTANBUL (AA) - Renault-Nissan İttifakı 2016 yılında 9 milyon 961 bin 347 aracın satışını gerçekleştirdi.

Şirket açıklamasına göre, Renault-Nissan İttifakı dünyada toplam 9 milyon 961 bin 347 adet satışla 2016 yılında önemli bir büyüme kaydetti. Otomobil grubu aynı zamanda sıfır emisyonlu otomobil liderliğini de güçlendirdi. 2010'da Nissan LEAF'in ardından Renault ZOE'nin piyasaya sürülmesinden bu yana 425 bin adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

İttifakın satış rakamlarına tüm dünyada 934 bin 13 adet araç satan Mitsubishi Motors satışları da dahil. Mitsubishi Motors, şirketin yüzde 34 hissesinin Nissan tarafından alınmasıyla geçen sonbaharda ittifaka katıldı.

Geçen yıl ittifaka ait markaların dünya çapındaki satışları dünyada satılan her 9 otomobilin 1'ine denk geliyor. Renault Grubu'nun satışları 2016 yılında yüzde 13,3 artarak "Drive the Change" planının son senesinde 3 milyon 182 bin 625 adete erişti. Böylelikle 2015 yılına göre 374 bin adetlik rekor düzeyde artış ile art arda 4. yılda da satışta büyüme sağlanmış oldu.

Hem Renault hem de Dacia markaları satış hacimleri açısından rekor bir yılı geride bıraktı. Renault Samsung Motors satışları yüzde 38,8 arttı. Pazar payları ve satış hacimleri her bölgede artış kaydetti. Renault, Avrupa'nın 2 numaralı markası haline geldi.

-Nissan, ABD ve Çin'de yeni rekorlar kırdı

Nissan Motor Co. Ltd. ise yüzde 2,5 büyüme ile 5 milyon 559 bin 902 otomobil ve hafif ticari araç ile rekor seviyede satış gerçekleştirdi. Şirket ABD ve Çin'de sırasıyla yüzde 5,4 ve 8,4'lük satış büyümesi sağlayarak her iki pazarda da yeni rekorlar kırmış oldu. Infiniti 2016'da yüzde 7'lik artış ile 230 binden fazla araç satışı gerçekleştirdi. Infiniti sadece aralık ayında 27 bin 200 adet araç satışı kaydetti ve önceki seneye göre yüzde 18 artış sağladı.

Mitsubishi Motors tüm dünyada yüzde 13 düşüş ile 934 bin 13 otomobil satışı kaydetti. ABD ve Avustralya'da satışlar arttı. Brezilya, Rusya ve Orta Doğu'daki düşük satışlar, bu artış sayesinde engellendi. Japonya satışları da yakıt tüketim konusunun ardından düşük tüketici güveni nedeniyle etkilendi.

Nissan'ın Mitsubishi Motors ile ortaklığı sonucunda Nissan 2017 mali senesinde 24 milyar yen düzeyinde sinerji hedefliyor. Bu rakamın 2018 mali yılında ve sonrasında 60 milyar yene ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu kazanımlar 2017 mali yılında hisse başına 4 yen, 2018 mali yılında da 10 yen değer olarak yansıyacak.

Otomobillerini LADA markası altında satan AVTOVAZ 284 bin 807 otomobil sattı. Renault-Nissan İttifakı ve AVTOVAZ toplamında Rusya'daki her 3 otomobilden 1'inin satışını gerçekleştirmiş oldu.

-Renault, Avrupa'daki elektrikli otomobil pazarının lideri oldu

Renault-Nissan İttifakı Mitsubishi Motors ile birlikte toplamda 2016 yılı sonu itibarıyla 424 bin 797 elektrikli otomobil satışı kaydetti. Böylelikle sıfır emisyonlu mobilite alanında tartışmasız lider haline geldi.

Kitlesel olarak pazarlanan ilk seri üretim elektrikli otomobil Nissan LEAF 2010 aralık ayındaki lansmanından bu yana 250 binden fazla satış kaydederek dünyanın en çok tercih edilen elektrikli aracı oldu. LEAF'e ek olarak Nissan aynı zamanda Avrupa'da ve Japonya'da 2014'den beri satılan hafif ticari araç e-NV200'ün satışını da gerçekleştiriyor.

2011'den beri ZOE, Kangoo Z.E., Fluence Z.E., SM3 Z.E. ve Twizy modelleri ile dünya çapında 112 binden fazla elektrikli araç satışı gerçekleştiren Renault, Twizy dahil olmak üzere geçen yıl yüzde 11 artarak 25 bin 648 adete erişen satışlarıyla Avrupa'daki elektrikli otomobil pazarının lideri oldu.

ZOE, 21 bin 735 adetlik satış rakamı ile elektrikli otomobil sıralamasının zirvesinde yer aldı. Renault Pro+ yakın zaman önce ürün yelpazesine iki yeni ticari elektrikli araç olan Yeni Kangoo Z.E. ve Master Z.E.'yi katacağını duyurdu.

Renault-Nissan İttifakı 2016 yılında Mitsubishi Motors i-Miev serisi de dahil olmak üzere 2015'e göre yüzde 8 artışla 94 bin 265 elektrikli araç satışı kaydetti.

- "Geleceğin otomobilini yaratma yarışında yerimizi aldık"

Geleceğin elektrikli, otonom ve internet teknolojili otomobillerini geliştirmek üzere pek çok adım atan ittifak, 2020 yılına kadar otonom sürüş özelliklerine sahip en az 10 model lanse etmeyi planlıyor. İnternet bağlantılı yeni teknolojiler ve otonom sürüş ile ilgili geliştirme çalışmaları ve testler Microsoft ve NASA da dahil olmak üzere pek çok ortakla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault-Nissan İttifakı Başkanı Carlos Ghosn, Renault Grubu, Nissan Motors ve Mitsubishi Motors'un bir araya gelmesinin global otomotiv endüstrisinde yeni bir güç yarattığını dile getirdi. Ghosn, şunları kaydetti:

"18 yıl önce başlayan bu inovatif ortaklığın gücü, pazarda rekabetimizi artırdı, büyümemizi hızlandırdı ve geleceğin otomobilini yaratma yarışında yer aldık. 2010'da herkesin kolaylıkla erişebileceği elektrikli otomobili ilk biz lanse ettik. Diğer büyük otomobil üreticileri elektrikli otomobillerin en etkin sıfır emisyon çözümü olduğunu bugün farkediyor.

Otonom sürüş ve internet bağlantılı teknolojiye sahip otomobiller ve hizmetler ile geleceğin otomobilini yaratma yarışında biz de yerimizi aldık."

Anadolu Haber Ajansı