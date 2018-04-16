Renault Nico ile puanları topladı

Yedinci sırada başladığı yarışı altıncı sırada tamamlayan Nico Hülkenberg, “Yarışın başında tüm otomobiller yol tutuşu zayıf olduğu için kayıyordu. Yarışa iki pitstop stratejisi ile başladık ve bu sebeple hızımızı korurken lastiği de mümkün olduğunca uzun süre kullanmak zorunda kaldık. Güvenlik aracı işimizi kolaylaştırdı ancak güvenlik aracı olmadan bile iyi bir derece alabilirdik diye düşünüyorum. Hızımız oldukça iyiydi ve orta grubun önündeydik. Evimize sekiz puanla döndüğümüz için çok mutluyuz!” dedi.

Yarışı dokuzuncu sırada tamamlayarak takımına puan kazandıran Carlos Sainz, “Takımıma puan kazandırmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Yarışa Red Bulların birini geçerek çok iyi bir başlangıç yaptım ancak ilk turda beni geride bıraktı ve Nico’nun birkaç sıra arkasında kaldım. Güvenlik aracının yardımı ile yaptığımız iki duraklamayı telafi etmeyi başardık. Son bölümde ise Alonso ve Magnussen'in arkasındaki trafik, lastiklerimi çok yıprattı ve yarış sonunda daha iyi bir fırsat elde etmek için onları temkinli kullanmak zorunda kaldım. Vettel’e çok yakındım ve bir tur daha olsa onu yakalayabilirdim. Sonuç olarak yeni puanlar aldığım için mutluyum ama yine de direksiyon başında tam güvenle hareket edebilmem için mühendislerle daha fazla çalışmam gerekiyor.” dedi.

Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul “Takım için deneyim kazandığımız, oldukça iyi bir yarıştı. İki aracımızın da ilk 10’da yer alması ile iyi başlangıç pozisyonlarına sahiptik ama bu durum yarış stratejimizi zora soktu. Rakiplerimiz yarışı bir pitstopla tamamlarken biz iki pitstopla yarışmak zorunda kaldık. Sürücülerimizin başarılı manevraları sayesinde yarışı iyi bir noktada tamamladık. Güvenlik aracı bize biraz yardımcı oldu ama sonucu çok değiştirdiğini düşünmüyorum. Takımımız gelişiyor ve sıralamada daha iyi bir konuma geliyoruz. Hızımızın iyi olmasının yanı sıra Daniel Ricciardo’nun başarısı bizi cesaretlendirdi ve Renault motorlarının hedefine ulaştığını, yarış kazanabilecek kapasitede olduğunu gösterdi.” dedi.