RENAULT GRUBU’ ndan 2016'da rekor satış

Renault Grubu “Drive the Change” planının dinamizmi ile dört yıldır üst üste satışlarını artırıyor. 2016 yılında gerçekleştirdiği 3 milyon 182 bin 625 adet satış ile Grup, dünyanın bir numaralı Fransız otomotiv grubu oldu. Renault Grubunun dünya çapındaki binek otomobil ve hafif ticari araç satışları 2016 yılında, yüzde 4,6 yükselen pazarda, yüzde 13,3 oranında artış gösterdi. Grubun dünya otomotiv pazarındaki payı yüzde 3,5 düzeyinde (2015’e göre 0,3 puanlık artış). Hem Renault hem Dacia markaları rekor satış adetleri gerçekleştirdi. Renault dünyanın lider Fransız markası olma özelliğini koruyor. Renault Samsung Motors satışları ise yüzde 38,8 oranında yükseldi. Grup, Avrupa’daki otomotiv pazarının (+yüzde 7) dinamizminden pay alarak yüzde 11,8’lik artışla 1 milyon 805 bin 290 adetlik satış gerçekleştirerek yüzde 10,6 pazar payı elde etti. Avrupa dışında ise Renault Grubu, 2016 yılında rekor düzeyde satışlar gerçekleştirerek, yüzde 5.2 artan pazarda 2015 yılına oranla yüzde 15,3’lük artış gerçekleştirdi. “2016 yılında dünya çapında 3,18 milyon araç satışı ile yeni bir rekor kırdık. Birkaç yıldır devam eden ürün gamını yenileme ve coğrafik genişleme stratejimiz başarılı oldu. Bu da Renault Grubu’nun her bölgede satış ve pazar payı açısından dikkate değer biçimde ilerlemesine imkan veriyor.” diye ifade ediyor İcra Kurulu Üyesi ve Renault Grubu Pazarlama Direktörü Thierry Koskas.



RENAULT, AVRUPA’NIN 2 NUMARALI MARKASI

Renault Grubunun Avrupa’daki pazar payı (binek ve hafif ticari) 0,5 puanlık artışla yüzde 10,6’ya yükseldi. Satış rakamları ise yüzde 11,8’lik artışla 1 milyon 805 bin 290 adede ulaştı. Satış rakamları bölgedeki bütün ülkelerde yükseldi. Renault markası satışlarını bir kez daha arttırarak Avrupa’nın en büyük ikinci otomotiv markası oldu. Gerçekleştirilen 1 milyon 390 bin 280 adetlik araç satışıyla (2015’e göre + yüzde 12,1) Renault’nun pazar payı 0.4 puanlık artışla yüzde 8,1’e ulaştı. Binek otomobil pazarında ise Renault’nun pazar payı 0.4 puanlık artışla Avrupa’da payını en hızlı arttıran marka oldu. Bu başarı Espace, Talisman ve Megane ailesi de dahil olmak üzere yürütülen başarılı ürün yenileme çalışmasının sonucu. Yeni Scenic, pazardaki ilk üç ayında 19 bin adetten fazla sipariş alarak iyi bir başlangıca imza attı. Renault B segmentine dahil şehir otomobillerindeki liderliğini devam ettirdi. Bu başarıdaki en büyük pay ise segmentte 215 bin 670 adet ile başı çeken Clio ve Captur’a ait. Avrupa’daki hafif ticari araç pazarında ise Renault’nun satışları (+ yüzde 9.9) 296 bin 187 adet ve yüzde 14.8 pazar payına ulaştı. Avrupa pazarında geçirdiği on bir senenin ardından Dacia markasının satışları 2016’da bir kez daha yükseldi (+ yüzde 10.8) ve 415 bin adetlik rekor düzeyde satışa ulaştı. Renault markası Avrupa’daki elektrikli araç pazarında liderliğini koruyor; yüzde 11’lik artışla 25 bin 648 adetlik satış rakamına ulaştı (Twizy hariç). ZOE ise elektrikli binek otomobil sıralamasında 21 bin 735 adetlik satışla (+ yüzde 16), Kangoo Z.E. ise 3 bin 901 adet satış ile elektrikli hafif ticari araç pazarında lider konumda yer alıyor. Fransa’da Renault Grubu son 5 yılın en iyi satış performansını yakaladı. Fransa’nın lider otomotiv markası konumundaki Renault, binek otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 22,3 pay ile liderliğini sürdürdü. Dacia satışları ise 112 bin adet rekor satış seviyesine erişti ve bireysel satışlarda 4. sırada yer aldı.



ULUSLARARASI BÜYÜME

Tüm dünyadaki dengesiz ekonomik koşullara rağmen Renault Grubu tüm bölgelerdeki pazar payını artırarak konumunu güçlendirdi. Hindistan’da Kwid; Kore’da QM6 ve SM6; Rusya’da Kaptur; Çin’de Koleos; Türkiye’de Megane Sedan ve Latin Amerika’da Oroch ile ürün gamı yenileme programı uluslararası pazarlarda başarıya ulaştı. Afrika / Orta Doğu / Hindistan bölgelerinde ise Renault Grubu satışları yüzde 36.4 arttı ve pazar payı yüzde 6.2’ye ulaştı (+1.7 puan). Hindistan’da ise Renault en çok satan Avrupalı otomotiv markası pozisyonunu korudu ve satışlarını yüzde 145.6 artırdı. Kwid satışları ise toplam 105 bin 745 adede ulaştı. Hindistan, Grubun dünya çapındaki en büyük sekizinci pazarı olmak üzere beş sıra yükseldi. İran’da satışla yüzde 110,7 artarak Renault Grubunun 2015’e oranla 3,7 puanlık artışla yüzde 8.4 pazar payı elde etmesini sağladı. Grup, Tondar ve Sandero’nun başarıları sayesinde bir sene içinde pazar payını iki katına çıkararak İran pazarında büyük bir oyuncu olma özelliğini tekrar elde etti.

Kuzey Afrika’da ise Renault Grubu 4,9 puanlık artışla yüzde 38,5 pazar payına sahip. Cezayir’de pazar payı 2016 senesinde 15,7 puanlık artışla rekor düzeyde yüzde 51,3’e ulaştı; bundaki en büyük paylardan biri Symbol’ün yerel üretimi oldu. Dacia ve Renault’nun sırasıyla birinci ve ikinci oldukları Fas’ta ise Renault Grubu satışları yüzde 22,5 arttı ve rekor düzeydeki satışlarla pazar payı yüzde 37,8’e ulaştı.

Avrasya bölgesindeki satışlar pazarın yüzde 6,3 daralmasına rağmen yüzde 2.3 yükseldi. Pazar payı da buna bağlı olarak 1,1 puan artarak yüzde 13.0 oldu. Bundaki en büyün etkenlerden biri rekor satış gerçekleştirilen Türkiye’deki (+ yüzde 4,4 pazar) Grup’un dinamizmi oldu. Yeni Megane Sedan satışa sunulduğu Ekim ayından itibaren 10 bin 829 adet satış rakamı ile iyi bir başlangıç yaptı.

Bölgedeki çoğu ülkede gerçekleştirilen satış büyümesi pazarın yüzde 10,8 düştüğü Rusya’daki ekonomik krizin etkilerini telafi etti. Renault, buradaki satışlarında yaşanan azalmayı yüzde 2,6’da tutmayı başardı ancak yüzde 0,7 artışla rekor düzeyde 8,2 pazar payı elde etti. Bundaki en büyük pay ise Haziran ayındaki lansmanından beri 14 bin 600 adetten fazla satan Kaptur’a ait.

Amerika bölgesinde, Renault Grubu satışları pazarın yüzde 4,1 daralmasına rağmen yüzde 0,1 yükseldi. Pazar payı ise 0,3 puan artışla yüzde 6.5 oldu.

Pazarın genel anlamda yüzde 19,8 gerilediği Brezilya’da ise pazar payı 0,2 puan artarak yüzde 7,5’lik rekor düzeye erişti. Bundaki en büyük pay ise Duster Oroch’un sergilediği başarılı performans oldu. Grup 2017 senesinde Captur, Kwid, Yeni Koleos ve Alaskan’la birlikte yepyeni SUV serisinin başarılarının meyvesini toplayacak. Renault markası Arjantin pazarında pickup’ın başarısından faydalanmaya devam ediyor. Buradaki satışlar genel anlamda yüzde 9,1 büyüyen bir pazarda yüzde 24,8 arttı. Kolombiya’da ise satış hacmi ve pazar payı rekor kırdı (yüzde 21,3).

Asya Pasifik bölgesi ele alındığında Renault Samsung Motors satışları Güney Kore’de yüzde 38,8 yükseldi; oysa ki pazar genel anlamda yüzde 0,3 daraldı: pazar payı 2016 senesinde SM6 ve QM6’nın başarılı lansmanları sayesinde 1,7 puan artarak yüzde 6,2’ye ulaştı. QM6 siparişleri sadece dört ayda 21 bin adede erişti.

Çin’de ise Dongfeng Renault ortak girişimi tarafından yerel olarak üretilen ilk araç olan Kadjar’ın piyasaya sürülmesiyle Renault satışları yüzde 14 büyüyen pazarda yüzde 50,8 arttı. Yeni Koleos siparişleri sadece iki ay içinde 10 bin adede yaklaştı.



RENAULT GRUBUNUN 2017 SATIŞ ÖN GÖRÜSÜ

2017 senesinde küresel pazarın 2016’ya oranla yüzde 1.5 - 2 arasında büyüyeceği öngörülüyor. Avrupa pazarının da yüzde 2 yükseleceği tahmin ediliyor; Fransa için de aynı yüzde 2’lik artış bekleniyor. Uluslararası seviyede ise Brezilya ve Rusya pazarlarının sabit kalacağı tahmin ediliyor. Çin’in yüzde 5, Hindistan’ın da yüzde 8 büyüyeceği bekleniyor. Renault Grubu; Avrupa’da yenilenen ürün gamı, uluslararası pazarlarda Hindistan’da Kwid, Çin’de Koleos ve Kadjar, Rusya’da Kaptur’ün, Güney Kore’de QM6 ve SM6 ve Latin Amerika’da Alaskan ile SUV gamı ile başarısını sürdürecek. Renault Grubu bu bağlamda Avrupa’da ve uluslararası pazarlarda satış ve pazar paylarındaki büyümesinin devam edeceğini öngörüyor.