REMINGTON sevdiklerinize en sağlıklı ve en canlı saçları hediye edin

Yaklaşan Sevgililer Günü ile en güzel hediye arayışı da beraberinde geliyor. Remington’ın Keratin Therapy serisi, kişisel bakımına özen gösterenler için en iyi saç bakım serisini sunuyor.

Ona bakımlı saçlar hediye edin

Saç bakımında profesyonelliği arayanlar için Remington geliştirdiği Keratin Therapy PRO serisiyle saç düzleştirici, saç kurutma makinesi ve saç şekillendiricileri bir arada sunuyor.

Keratin Therapy PRO Saç Maşası: Göz alıcı bukleler

Keratin Therapy saç şekillendirici maşa, soğuk buhar özelliğine sahip teknolojisi sayesinde saçlarınızı yıpratmadan en doğal bukleleri yapmanızı sağlıyor. Kolay kullanımı ve ayarlanabilir derecesiyle en düşük ısıda bile en iyi sonucu alabilmenize olanak veriyor.

Keratin Saç Düzleştirici: Tarzını belirle

Saçınıza üstün koruma sağlayan Keratin Therapy Pro Düzleştirici ile saçınız için endişelenmeden şekil vermeye hazırlanın! Gelişmiş Keratin Seramik plakalar ve özel ısı koruma sensörüne sahip bu üstün düzleştirici, nem seviyesini tespit ederek saçınıza en uygun ısı seviyesini ayarlar. Sonuç; daha sağlıklı, daha güçlü, hasara ve kırılmalara karşı %57'ye kadar daha korumalı saçlara sahip olacaksınız.

Keratin Therapy Saç Kurutma Makinesi: Saçlarınızı koruyarak kurutun

Ultra-lüks 2200W saç kurutma makinesi ile saçınız şımartın. Gelişmiş Keratin Seramik kaplı ızgara ve kabarmayan parlak saçlar için 90% daha fazla iyon* özelliği ile üstün bir fön ve profesyonel sonuçlar sağlar.

Keratin Therapy Fırçalı Saç Şekillendiriciler:

Keratin Therapy Pro Volume & Protect Dönen Fırçalı Hava Üflemeli Saç Şekillendirici ile saçlarınızdaki kabarma ve elektriklenmeyi yok ederek saçınızı hem kurutun hem de pürüzsüz, düz bir şekil sağlayın. Gelişmiş Keratin Seramik kaplamaya sahip gövde saçınıza şekillendirme esnasında da bakım sağlayacak ve koruyacaktır.

Elektrikli Fırça ise, hacimli dalgalar veya havalı, parlak bukleler yaratmak için ihtiyacınız olan tek şey. Gelişmiş Keratin Seramik kaplı 45mm geniş gövdeli fırçanın ısındıkça saçınıza dağıttığı Keratin Mikro bakım faktörleri saçınızın ihtiyacı olan korumayı sağlarken, karışık uzunluktaki fırça kılları saçınızda takılmadan kayar ve saçınızın hak ettiği V.I.P şekillendirme yapmanıza olanak verir.

Remington CB65A45 Keratin Therapy Pro Volume Elektrikli Hacim Fırçası Satış Fiyatı: 199,90 TL

Remington S8590 Keratin Therapy Pro Saç Düzleştirici Satış Fiyatı: 299,90 TL

Remington AC8000 Keratin Therapy Pro 2200W AC Motor Saç Kurutma Makinesi Satış Fiyatı: 269,90 TL

Remington AS8090 Keratin Therapy Dönen Fırçalı Hava Üflemeli Saç Şekillendirici Satış Fiyatı: 249 TL

Remington CI8319 Keratin Therapy 19mm Pro Curl Saç Maşası Satış Fiyatı: 219,90 TL