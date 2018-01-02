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Rekor katılımın olduğu Kastexpo sona erdi!

Ekonomik hacim olarak 12 milyar dolarlık değere sahip, Kastamonulu sanayici ve iş adamlarını 27-30 Aralık tarihleri arasında bir araya getiren, Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı’nı (KASTEXPO) yaklaşık 5000 kişi ziyaret etti. KASTEXPO’ya katılan 175 firma, 4 gün gün süren fuar boyunca birçok iş bağlantısı gerçekleştirme fırsatı buldu.

Rekor katılımın olduğu Kastexpo sona erdi!

Ekonomik hacim olarak 12 milyar dolarlık değere sahip, Kastamonulu sanayici ve iş adamlarını 27-30 Aralık tarihleri arasında bir araya getiren, Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı’nı (KASTEXPO) yaklaşık 5000 kişi ziyaret etti. KASTEXPO’ya katılan 175 firma, 4 gün gün süren fuar boyunca birçok iş bağlantısı gerçekleştirme fırsatı buldu.

02 Ocak 2018 Salı 09:40
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Rekor katılımın olduğu Kastexpo sona erdi!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2017 yılı resmi fuar takviminde Türkiye’nin ilk ve tek resmi şehir fuarı olma özelliği ile dikkat çeken ve Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Fuarı (KASTEXPO) yoğun ilgi ve katılımla kapılarını kapattı.

Yeşilköy’de bulunan İstanbul Fuar Merkezi’nin (İFM) 9. ve 10. salonlarında dört gün boyunca yaklaşık 5000 kişinin ziyaret ettiği ve United Group’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilen fuara, 30 farklı sektörden 175 firma katılım gösterdi.


İSO 500’de yer alan firmalar katıldı
Toplam 5 bin 500 metrekare alanı kaplayan fuara, Kastamonu Entegre, SFC Entegre, İÇDAŞ, Tosyalı Holding, Çolakoğlu Metalürji, Dalgakıran Kompresör, Reis Gıda, Yılmaz Redüktör ve Elvan Group gibi kendi sektörlerinin öncü firmaları katıldı. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası(KATSO) da fuarda stant açan kamu kurumları arasında yer aldı.

Fuarın açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Milletvekilleri, Metin Çelik, Hulusi Şentürk ve Murat Demir de katıldı. Bunun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanlarından Murat Başesgioğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Fatma Benli de fuarı ziyaret eden isimler oldu.


“Fuarımız Türk malı bilincine katkı yaptı”
Dört gün süren KASTEXPO ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunan KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, ekonomik hacim olarak 12 milyar dolarlık değere sahip Kastamonu Sanayici ve İş Dünyası Fuarı’nı ilk kez düzenledikleri 2015 yılında çok iyi geri bildirimler aldıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Bu yıl ki fuarımızdan da çok önemli geri dönüşler aldık. Fuara katılan 175 firma, kendi aralarında iyi bir sinerji ve işbirliğine imza attı. Bunun yanı sıra firmalar, fuarı ziyaret eden kendi sektörleri ile ilgili firmalarla da iş bağlantısı imkanı sağladılar.

Biz dört gün boyunca yerli sanayimizin gelişmesine ve şehrimizin tanıtımına katkıda bulunduk. Bu fuar, Türk malı bilincinin yerleşmesine katkıda bulundu. Fuarda, daha önce 30 yıldır böylesi geniş çapta tanıtılmayan Kastamonu şehrimizin tanıtımını da yaptık. Fuar ziyaretçileri; siyez buğdayımızı, Taşköprü sarımsağımızı, Tosya Sarı Kılçık pirincimizi, kestane balımızı, sahlebimizi ve pastırmamızı da tatma imkanı buldu”


 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 02.01.2018 10:13
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