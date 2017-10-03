REKLAMIN KADAR GÜÇLÜSÜN…

Yeni iletişim teknolojilerinin hem kullanıcılar arasındaki hem de kullanıcılar ile enformasyon arasındaki karşılıklı iletişimi güçlendirdiğini belirten Union İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, “Reklamcılığın hem görünümü hem özü değişmektedir bu nedenle markaların tüm reklam kanallarını, yenilikleri ve yeni mecraları doğru kullanmaları gerekir” dedi.





Yeni nesil reklamcılık marka kimliğini de etkiliyor

Geçmişten gelen birikimle reklam verenlerin ve desteklerinin çeşitliliği, reklam pazarlarının genişlemesinin yanı sıra reklamın kapsamına giren uğraş alanlarının artmasını da sağladı. Bu artış reklamın yalnızca TV ve basın kanadıyla alınan bir sektör olma özelliğini yitirmesine neden olduğu gibi yeni medyanın oluşmasına da olanak tanıdı. Bu değişimin farkındalığıyla reklamcılığın hem görünümünün hem de özünün değiştiğini belirten Union İstanbul Ajans Başkanı Mehmet Erkmen, bu değişimin üretici-tüketici arasındaki bağı güçlendirdiğinin altını çizdi.





Erkmen: Reklam ihtiyacı yaratıyor

Televizyonun bugün yeni bir şekle büründüğünü söyleyen Erkmen, “21. yüzyıla geldiğimizde doğallık ve farklılaşma, reklamların boyutlarını değiştirdi. Ve hatta dünyaca ünlü markalar bugün reklam kampanyaları için çoğunlukla başlangıç hikayelerine dönüşü seçerek; hikayesi ve derinliği olan kampanyaların altına imza atıyor. Bu dönüşümün olması sektörün geleceğini belirlediği gibi toplumlarında geleceğini de belirledi.



Çünkü reklam, toplum içerisinde, üretilen mal ve hizmete yönelik bir ihtiyacın olmaması halinde bile, ihtiyacı yaratmakta ve tüketicilerin zihinlerinde, satın almaya ve kullanmaya yönelik eğilimleri oluşturuyor. Reklam, ürün ve hizmet özelliklerini, tüketicilerin beğenileri ve istekleri doğrultusunda hazırlayıp onlara sunuyor. Marka ile tüketici arasındaki iletişimi sağlayan bu anlayış, her iki tarafın beklentilerine ve özlemlerine ulaşmalarını sağlarken, aradaki diyaloğu da yönlendiriyor. Türkiye gibi büyük bir gücün daha fazla reklam yatırımı olmalı ve firmalar reklamın gücüne daha çok inanmalı” dedi.

Basın Bülteni