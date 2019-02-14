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Reis Gıda’dan ‘‘Royal’’ lezzetler

38 Yıldır bakliyat sektöründe faaliyet gösteren Reis Gıda'nın yeni ürün gamı Royal serisi raflarda yerini aldı. Kinoa, chia, beluga mercimeği, siyah nohut, amarant gibi son dönemde sağlıklı beslenme listelerinin üst sıralarında yer alan 23 farklı çeşidi tüketicisiyle buluşturan Reis Gıda, Royal ile hedef pazarlarda büyümeye odaklanacak.

Reis Gıda’dan ‘‘Royal’’ lezzetler

38 Yıldır bakliyat sektöründe faaliyet gösteren Reis Gıda'nın yeni ürün gamı Royal serisi raflarda yerini aldı. Kinoa, chia, beluga mercimeği, siyah nohut, amarant gibi son dönemde sağlıklı beslenme listelerinin üst sıralarında yer alan 23 farklı çeşidi tüketicisiyle buluşturan Reis Gıda, Royal ile hedef pazarlarda büyümeye odaklanacak.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:13
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Reis Gıda’dan ‘‘Royal’’ lezzetler

Bakliyat sektörünün en güvenilir markası olan Reis Gıda, İstanbul’da bulunan 125 bin ton üretim kapasitesine sahip,13 bin 500 metrekarelik üretim tesisinde46 çeşit ürün paketliyor. Sağlıklı beslenmeyi önceliği haline getiren ve obezite konusunda birçok sosyal sorumluluk projesi yürüten Reis Gıda,yüksek protein ve lif oranlarıyla öne çıkan Royal serisi ile yeterli ve dengeli beslenmeye yardımcı olacak.

Türkiye bakliyat sektörünün “en çok güvenilen ve tavsiye edilen” markası olmayı sürdürmek üzerineçalışmalarına devam ettiklerini belirten Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis “Dünya beslenme alışkanlıklarının günden güne farklılaşması ve tüketici tercihlerinin değişmesi yeni ürün ihtiyacını da beraberinde getirdi.Reis Gıda olarak, dünyadaki beslenme trendlerini yakından takip ediyor ve bu beklentiler ışığında kendimizi güncelliyoruz’’ dedi. Son zamanlarda klasik bakliyat çeşitlerinin yanında birçok tohum çeşidinin de hayatımıza girdiğini belirten Mehmet Reis; kuru gıdada yeni tatlar için gelişen talep doğrultusundaürün portföylerine Reis Royal ürünlerini dahil ettiklerini söyledi.

Dünya lezzetleri Royal serisi ile sofralarda yer alacak


Royalserisindeki ürünlerin yetiştiği coğrafyave iklim şartlarının birbirinden farklılık gösterdiğinin altını çizen Mehmet Reis; ‘‘Biz her zaman yerli üretimi ve çiftçimizi desteklediğimizi bir kez daha göstererek, tarımsal bakımdan ülkemizde yetişmesi mümkün olan ürünleri paketimize alabilmek için üretilmelerini bekledik. Kinoa bitkisi yetiştirilmeye başlandı ve bugün ürünümüzü yerli üreticiden tedarik ediyoruz. Aynı şekilde ilk siyah pirinç üretimini de desteklemek amacıyla üreticilerle iş birliğinde çalışmalar gerçekleştirdik. Önceliğimiz yerli üretimi ve çiftçimizi desteklemektir’’ dedi. Gıda israfının önüne geçecek kilitli ambalajlar
Dünyanın da tercih ettiği, yeni ürün grubunun ambalajı tasarlanırken, gıda israfının ve atığın önüne geçmek amacıyla ağzı kilitli ambalaj tercih ettiklerini belirten Mehmet Reis, yeni ürün serisi için gluten hattı oluşturduklarını da söyledi. Bu dönemde hız kazanan üniversite işbirlikleriyle AR-GE ve inovasyon çalışmalarına devam ettiklerini de vurgulayan Reis,favori ürün olarak nitelendirdikleri yeni ürünlerle yurtiçi ve yurt dışındaki tüm tüketim noktalarında yer almak istediklerini söyledi.

‘‘Türkiye bakliyatta gen merkezi’’

Deneyimli çiftçileri ve yerli tohumlarıyla ekolojik yönden çok değerli bir tarım ülkesine sahip olduğumuzu vurgulayan Mehmet Reis,Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta kendine yeten aynı zamanda ihracatta üstün kılacak reformları hayata geçiren bir ülke konumuna ulaştırılabileceğini söyledi. Reis, sözlerine şöyle devam etti; ‘‘Tarımın dünyada ilk geliştirildiği coğrafyanın üzerine kurulu, bakliyatın gen merkezi olan Türkiye’nin tükettiğinden fazla üreten, ihracatını geliştiren, cari açıktan kurtulup cari fazla veren bir ülke konumuna gelebileceğine inancımız sonsuz. Yeter ki yüksek kalitede, katma değerli üretimi artıracak gerekli iradeyi gösterelim, kararlı olalım ve koordinasyon sağlayalım.’’

“Bakliyat gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır”

Mehmet Reis sözlerine şöyle devam etti; ‘‘Ata tohumu olarak bilinen bakliyat çeşitlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması en büyük mirastır.Türkiye’nin yerli ve milli markası Reis Gıda olarak,bu konuda biz üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz ve getireceğiz.’’

Küresel iklim değişikliği ile gıda güvenliği tehdit altında

Küresel iklim değişikliğinin dünya üzerinde oluşturduğu tehditlere veülkemizin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olan Akdeniz havzasında yer aldığına değinen Reis,Türkiye’nin kararlı bir şekilde iklim değişikliği ile mücadele konusunda politikalarını belirleyerek, bunu uluslararası müzakerelerde gündeme getirmesinin çözüme ortak olmak için büyük önem teşkil ettiğini belirtti.

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Reis GıdaRoyalBakliyatSektörSağlıklıBeslenmeKinoaChiaBeluga MercimeğiSiyah NohutAmarant
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