"REFORMLARA VE SIKI PARA POLİTİKASINA DEVAM…"

8. İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2017) açılış oturumunda bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ilerleyen saatlerde açıklanacak olan OVP ile ilgili ilk ipucunu burada vererek reformlara ve sıkı para politikasına devam edileceğini açıkladı. Şimşek, Türkiye ekonomisinin küresel ekonomiye entegre olmaya devam edeceğinin de altını çizdi. IFS Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yülek, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in ardından kürsüye gelen Şimşek, siyasal istikrar sorununu çözen Türkiye’nin bundan sonra reformları daha hızlı yaparak sonuç alacağını anlattı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan IFS Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Yülek, Digital para uygulamalarının dünya çapında yayıldığını belirterek, bu trendin her ülkenin para basma yetkisine sahip Merkez Bankaları’nın pozisyonunu tehdit ettiğini söyledi.

Dünyanın her yerinde geçerli digital para uygulamalarının ve Merkez Bankaları dışındaki yapıların para basmasının finansal istikrarı nasıl etkileyeceğinin ele alınacağı zirvede söz alan Halk Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan banka olarak gelişen teknolojiye uyumlu olarak finansal teknolojilere daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi. İstanbul Valisi Vasip Şahin de bir dünya kenti olan İstanbul’un finansman merkezi pozisyonun günden güne güçlendiğini söyledi.

Zirvenin açılış oturumunun son konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ülke ekonomileri için istikrarın önemli olduğunun altını çizerek Türkiye’nin bu süreci atlattığını ve artık siyasal istikrar içerisinde reformları yapacağını belirtti. Enflasyon ile ekonomik büyüme verilerinin sevindirici olduğunu belirten Şimşek şunları söyledi;

“Bundan önce hep ekonomik krizlerde reform paketleri hazırladık. Oysa işler yolundayken reformlar yapılmalı. Şimdi çok iyi bir fırsat var önümüzde. Enflasyon kontrol altında ve böyle bir ortamda reformlara ve sıkı para politikasına devam edeceğiz.”

Şimşek, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen önemli büyüme kaydettiğini vurguladı. Şimşek, siyasal istikrarın kendileri için öncelik olduğunu kaydederek, “küresel ekonomiye entegre kalmaya devam edeceğiz, Türkiye dünya ile bağlarını güçlendirerek sürdürecek” dedi. Şimşek, kitle fonlamasını bu sene TBMM gündemine alarak hayata geçireceklerini ve yatırımcılara, girişimcilere desteklerini bu yolla da devam ettireceklerini kaydetti. Türkiye olarak her 100 liralık AR-GE yatırımına yüzde 200 destek verdiklerini belirten Şimşek böylelikle özel sektör ile işbirliği yaparak 4. Sanayi devriminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Şimşek bu çerçevede finansman araçlarının çeşitlendirileceğini ve butik yatırım bankacılığının destekleneceğini söyledi.

Şimşek gerçekleştirdikleri çalışmalarının ana hedefinin Türkiye’yi orta gelir tuzağından çıkartıp, yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak olduğunu söyledi.

Zirve daha sonra Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin’in moderatörlüğünde Bankacılar oturumu ile devam etti. Oturuma, Denizbank CEO’Hakan Ateş, Pasha Bank Yönetim Kurulu Başkanı Taleh Kazimov, Garanti BBVA Baş Ekonomisti Dr. Alvaro Ortiz ve Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan katıldılar.

Basın Bülteni