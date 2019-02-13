Türkiye’nin yerli teknoloji markası reeder 14 Şubat Sevgililer Günü’nü özel bir kampanya ile karşılıyor. reeder ve Turkcell işbirliği ile geliştirilen ve Türkiye’de kışlalarda resmi olarak satılan ilk yerli telefon modeli olan F1 Touche, beraberinde sırt çantası hediyesi ile satışa sunuluyor. reeder F1 Touche, tuşlu telefon tasarımı, 1 haftaya varan pil ömrü, 2.4 inç ekranı ve FM Radyo özelliği ile sosyal medya detoksu yapmak isteyenleri de hedefliyor.

reeder ve Turkcell işbirliği ile hayata geçirilen Sevgililer Günü kampanyası kapsamında F1 Touche’yi www.turkcell.com üzerinden satın alanlara sırt çantası hediye ediliyor.

reeder ve Turkcell’den Sevgililer Günü Kampanyası

Bölgenin ilk ve tek teknoloji yatırımı olarak kurulan reeder’ın Samsun’daki fabrikasında üretilen yerli malı F1 Touche, 1700 mAh batarya kapasitesiyle ve tuşlu kullanım özellikleriyle kullanıcı dostu bir deneyimin kapılarını aralıyor. Sevgiliye alınabilecek en güzel hediye olan reeder F1 Touche, bütünleşik olarak bulunan FM Radyo özelliği ile internet ihtiyacı olmadan radyo kanallarını dinleme imkanı sunuyor.

Fonksiyonel kullanım

Tam şarjlı pili ile 1 haftaya kadar kullanım süresi sunan telefon ile şarj aleti taşıma problemi de ortadan kalkıyor. Telefonda uzun konuşmalar yapan kişiler tarafından günlerce bitmeyen şarjı nedeniyle tercih edilen F1 Touche, çalışanları arasında kesintisiz iletişimi uygun fiyatla sağlamak isteyen şirketler için de uygun bir çözüm oluyor. İstenmeyen çağrıları ve SMS’leri de kolayca engelleyebilen F1 Touche, görüşme kayıt edici özelliği ile tüm konuşmaları dosyalamaya ve üstün ses kalitesi ile uzun süre saklamaya yardımcı oluyor.