Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
101096
ALTIN
222.597
DOLAR
5.2994
STERLİN
6.7797
EURO
5.9671

reeder ve Turkcell’den Sevgililer Günü Kampanyası

Türkiye’nin teknoloji markası reeder, Türkiye’de resmi olarak kışlaya giren ilk telefonu F1 Touche için Turkcell ile geliştirdiği yeni kampanyasını duyurdu. reeder ve Turkcell işbirliği ile geliştirilen Sevgililer Günü’ne özel kampanyada, tuşlu telefondan vazgeçmek istemeyenlere özel olarak geliştirilen F1 Touche’yi Turkcell.com.tr üzerinden satın alanlara sırt çantası hediye ediliyor.

reeder ve Turkcell’den Sevgililer Günü Kampanyası

Türkiye’nin teknoloji markası reeder, Türkiye’de resmi olarak kışlaya giren ilk telefonu F1 Touche için Turkcell ile geliştirdiği yeni kampanyasını duyurdu. reeder ve Turkcell işbirliği ile geliştirilen Sevgililer Günü’ne özel kampanyada, tuşlu telefondan vazgeçmek istemeyenlere özel olarak geliştirilen F1 Touche’yi Turkcell.com.tr üzerinden satın alanlara sırt çantası hediye ediliyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
1020 Okunma
reeder ve Turkcell’den Sevgililer Günü Kampanyası

Türkiye’nin yerli teknoloji markası reeder 14 Şubat Sevgililer Günü’nü özel bir kampanya ile karşılıyor. reeder ve Turkcell işbirliği ile geliştirilen ve Türkiye’de kışlalarda resmi olarak satılan ilk yerli telefon modeli olan F1 Touche, beraberinde sırt çantası hediyesi ile satışa sunuluyor. reeder F1 Touche, tuşlu telefon tasarımı, 1 haftaya varan pil ömrü, 2.4 inç ekranı ve FM Radyo özelliği ile sosyal medya detoksu yapmak isteyenleri de hedefliyor.

reeder ve Turkcell işbirliği ile hayata geçirilen Sevgililer Günü kampanyası kapsamında F1 Touche’yi www.turkcell.com üzerinden satın alanlara sırt çantası hediye ediliyor.

reeder ve Turkcell’den Sevgililer Günü Kampanyası

Bölgenin ilk ve tek teknoloji yatırımı olarak kurulan reeder’ın Samsun’daki fabrikasında üretilen yerli malı F1 Touche, 1700 mAh batarya kapasitesiyle ve tuşlu kullanım özellikleriyle kullanıcı dostu bir deneyimin kapılarını aralıyor. Sevgiliye alınabilecek en güzel hediye olan reeder F1 Touche, bütünleşik olarak bulunan FM Radyo özelliği ile internet ihtiyacı olmadan radyo kanallarını dinleme imkanı sunuyor.

Fonksiyonel kullanım

Tam şarjlı pili ile 1 haftaya kadar kullanım süresi sunan telefon ile şarj aleti taşıma problemi de ortadan kalkıyor. Telefonda uzun konuşmalar yapan kişiler tarafından günlerce bitmeyen şarjı nedeniyle tercih edilen F1 Touche, çalışanları arasında kesintisiz iletişimi uygun fiyatla sağlamak isteyen şirketler için de uygun bir çözüm oluyor. İstenmeyen çağrıları ve SMS’leri de kolayca engelleyebilen F1 Touche, görüşme kayıt edici özelliği ile tüm konuşmaları dosyalamaya ve üstün ses kalitesi ile uzun süre saklamaya yardımcı oluyor.

Anahtar Kelimeler:
ReederTurkcellSevgililer Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜLKEMİZİN TURİZM HEDEFLERİ BÜYÜK
ÜLKEMİZİN TURİZM HEDEFLERİ BÜYÜK
Reis Gıda’dan ‘‘Royal’’ lezzetler
Reis Gıda’dan ‘‘Royal’’ lezzetler
Google, Sevgililer Günü’ne hazır
Google, Sevgililer Günü’ne hazır
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim