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Reeder P11SE Yenilenen Fiyatıyla Satışta

10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:03
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En güncel Android sürümü Android 7.0 Nugati ile birlikte gelen Reeder P11SE, 5 inç büyüklüğündeki IPS ekranıyla, hem tek elle rahat bir kullanım, hem de etkileyici görüntü kalitesini bir araya getiriyor.

Reeder P11SE Yenilenen Fiyatıyla Satışta
Türkiye’nin önde gelen telefon, tablet ve bilgisayar üreticisi Reeder, fiyat performans canavarı P11SE modelinin fiyatını yeniledi.

En güncel Android sürümü Android 7.0 Nougat ile beraber gelen Reeder P11SE, 5 inç büyüklüğündeki IPS ekranıyla, hem tek elle rahat bir kullanım, hem de etkileyici görüntü kalitesini bir araya getiriyor.

P11SE, akıcı bir Android ve görüntüleme deneyimi yaşatmanın yanında, zengin içerikli Google Play’deki başta yüksek grafikli oyunlar olmak üzere, tüm uygulamaları üstün performans ile kullanıcılara sunuyor. Segmentindeki rakiplerden farklı olarak 3 GB RAM ile gelen Reeder P11SE, 4 çekirdekli 64 bit işlemcisiyle gücüne güç katıyor.

P11SE, özel kişisel verilerini her daim yanında taşıyan ve bunları güvenli bir şekilde saklamak isteyenler için saniyeler içerisinde parmak izini okuyan, gelişmiş parmak izi okuyucusu ile geliyor. P11SE, fotoğraf tutkunları için kamera konsunda da segmentinde eline su döktürmeyecek bir performans sunuyor.

Koşullar ne olursa olsun kaliteli fotoğraflar çekmek isteyenlere hitap eden P11SE, 13 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ile geliyor. Reeder, Selfie tutkunlarını da unutmuyor. P11SE’de kusursuz netlikte Selfie çekebilen 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

Günümüz teknolojisinde tüm verileri cebimizde taşımanın hayatı kolaylaştırdığını çok iyi anlayan Reeder, P11SE modelinde dahili depolama birimini microSD ile genişletme imkanı sunuyor. P11SE sahipleri microSD desteği sayesinde; fotoğraf, müzik, belge ve tüm diğer kişisel dosyalarını cebinde güvenli bir şekilde taşıyabiliyor.

Reeder P11SE’nin tüm bu performans, güvenlik ve üstün kamera deneyime, yeni fiyatı ile sadece 899 TL’ye sahip olabilirsiniz.
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