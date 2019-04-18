Range Rover davası AB Adalet Divanı'na taşınıyor

DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Onursal Başkanı Gunther Meinel davaya destek olmak için İstanbul’a geldi.

İşadamı ve avukat Engin Yakut, İngiliz otomotiv devi LandRover’a karşı verdiği hukuk mücadelesini 7 yıl sonra kazandı. Davanın kazanılmasından sonra, konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi. Basın Toplantısına, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Onursal Başkanı Gunther Meınel’de katıldı.

“Engin Yakut 7 yıl önce, Land Rover’dan sıfır kilometre Autobiography aldı. Ancak araç, çok kısa bir zamanda beklenmedik şekilde arızalandı ve Range Rover servisine çekildi. Yapılan incelemelerde, araçta “üretim hatası olduğu” tespit edildi ve durum bir “rapor” haline getirildi. Bunun üzerine Engin Yakut, Land Rover’ın Türkiye Distribütörüne başvurdu ancak distribütör; “aracın kendilerinden satın alınmadığını söyleyerek, sorumluluk kabul etmeyeceğini beyan etti.” Engin Yakut yılmadı ve bu kez de İngiltere’deki merkeze bir “resmi yazı” yazarak, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Land Rover yanıt bile vermedi. Bunun üzerine, tekrar ihtarname çekti ve görüşme talep etti. Ancak hiç birine yanıt alamadı. Yapmış olduğu bütün iyi niyetli girişimlere rağmen, gerekli ilgiyi görmeyen Engin Yakut, hukuk mücadelesine başladı ve Türkiye’de Tüketici Mahkemesine Maddi Tazminat ve Toplatma Davası açtı.

7 yıl süren davanın ardından, yapılan incelemeler, bilirkişi raporları üretim hatası olduğunu tespit etti. Üstelik bu sıradan bir hata değil, hem sürücü, hem de yollardaki diğer araçlar için tehlike yaratan bir üretim hatasıdır. Sonuç ürkütücüdür ve Land Rover davayı kaybetti. Dava sonucunda, Tüketici Mahkemesi, mağduriyetin giderilmesi ve tüm masrafların ve pert olan aracın bedelinin tüketiciye ödenmesine karar verdi. Engin Yakut haklı olarak verdiği “hukuk mücadelesini” Şubat 2019’da kazanmış oldu. 28 Şubat’ta kazanılan dava, aslında sıradan bir dava değildir. 1981’de Ford davasından sonra, bir tüketicinin dünya otomobil üreticisine karşı kazandığı 2. Davadır ve bu yönüyle de “hukuk tarihine” geçmiştir. Davanın kazanılması ile birlikte, davanın sonuçları, tüm dünya medyasında büyük yankı bulmuştur. ABD, Almanya, Rusya, Hindistan, Çin gibi ülkelerin haber ajansları tarafından kullanılan haber, dünya genelinde çok önemli 700’den fazla gazete, dergi, sosyal medya ağlarında yayınlanmış, 14 binden fazla haber editörü ve gazeteci tarafından okunmuştur. Ayrıca tam 1 milyar 266 milyon okuyucu tarafından da tıklanmıştır.

HUKUK MÜCADELESİ’NDE SIRA AVRUPA BİRLİĞİ’NDE

Engin Yakut, Türkiye’de kazandığı davayla yetinmeyerek, konuyu Avrupa Birliği’ne taşıdı. Türkiye’de görülen davada mahkemeye sunulan, “başka araçlarda da seri üretim hataları olabilir” raporu üzerine, davayı bu kez Avrupa Birliği (AB)’ne taşımaya karar verdi. Zira Türkiye ile AB arasında var olan Ankara Anlaşması ve bu anlaşmaya bağlı olarak imzalanan, 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile 1 Ocak 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği buna imkan vermektedir. Konuyla alakalı AB Adalet Divanı’na başvuran Engin Yakut, AB Parlementosu, AB Komisyonu ve AB Tüketiciler Birliği’ne başvurarak, soruşturma açılmasını talep etti. Dilekçesinde; “İngiliz Land Rover Company’nin savunmasının alınmasını, arızalı olan araçların dünya genelinde toplatılmasını ve bu araçlardaki ISO 9000 ve CE Sertifikalarının iptalini” istedi. Adalet Divanı, başvuruyu kabul etti ve inceleme başlatmak için, delillerin dosyaya eklenmesini istedi.

TÜRKİYE’DEKİ DAVADA 2. RAUND BAŞLADI

Türkiye’deki davayı kazanmakla yetinmeyerek, arızalı araçların insan hayatı için tehlike arz ettiğini savunan ve konunun incelenmesi gerektiğini vurgulayan Engin Yakut, 2013-2019 arasında görülen davada, Distribütör firmanın “mahkemeye yalan beyanda bulunduğunu ve özel evrakta sahtecilik yaptığını’’ ispat ettiğini, bundan dolayı da işin peşin bırakmayacağını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurdu. Bunun üzerine Bakanlık da inceleme başlattı. Aynı şekilde (Gümrük)Ticaret Bakanlığı’na da müracaat eden Yakut, “Distribütör’ün bu arızaları gizlemek amacıyla, başka ticari ünvanlar kullanarak, Türkiye’ye 2192 adet motor ve şanzuman yedek parçaları ithal ettiğini” belgeriyle mahkemeye sundu. Range Rover Vogue SUV model araçların motor ve şanzumanlarında ülke genelinde seri hata olduğu gerekçesiyle “Gümrük Müfettişleri tarafından soruşturma başlatılması için ” dilekçe verdi. Engin Yakut’un uluslararası platforma taşınan Land Rover Davası, bir tüketicinin vermiş olduğu hukuk mücadelesinin eşsiz bir örneğidir.