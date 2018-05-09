Ramazanda ürün arzında sıkıntı yok

Eylül ayında başlayacak hasat dönemine kadar fiyat, iç tüketim ve stok miktarları sürekli takip edilerek risk ve spekülasyonların oluşmaması adına önlem alınmalıdır. 01.07.2018 tarihinden itibaren değişecek olan pirincin gümrük vergisinin bitiş tarihi şartlara göre ilgili makamlar tarafından değerlendirilerek uzatılabilir.



Nohut ithalatından alınan verginin sıfırlanmasıyla birlikte toptan dökme 10,00 TL’ye yaklaşan nohut fiyatı 6,00 TL – 7,00 TL bandında geriledi.

Fasulye fiyatları geçen seneyle bu sene aynı dönemde kıyaslandığında yaklaşık yüzde 5 oranında düştü.



Üretim Bölgelerinde Verimlilikte Artış Var

2017 yılının son üç ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde son yılların en kurak dönemi yaşandı. Başta buğday olmak üzere hububat ve kırmızı mercimek üretiminde rekolte kayıpları yaşanabilir endişesi vardı. Daha sonraki aylarda yeterli yağışın alınmasıyla endişe ortadan kalktı.



Güneydoğu Anadolu Bölgesinde öncelikle pamuktaki desteklemelerin daha yüksek olması nedeniyle üretici pamuk ekimine yöneldi. Başta buğday olmak üzere ekim alanlarında bir daralma söz konusu olmasına rağmen son bilgilere göre verimlilikte bir azalış yok.



Ülkemizdeki üretim bölgelerinden aldığımız bilgilere göre ekilen ürünlerde bu güne kadar ciddi zayiat gözükmüyor. Başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere bir önceki yıla göre ülke genelinde azda olsa rekolte artışı tahmin ediliyor.



Haziranda Hasat Dönemi Başlıyor

Ülkenin değişik bölgelerinde ekimi yapılan mercimek çeşitleri ve buğday Haziran ayı başında hasat edilmeye başlanacak. Nohut ve fasulye Temmuz ayında, çeltik ise Eylül ve Ekim aylarında hava şartları olumlu düzeyde seyrederse hasat gerçekleşecektir.



Yeni mahsul mercimek, nohut ve pirinç fiyatlarının düşeceği öngörülüyor. Ülkemizde hasat dönemine kadar buğday ve bakliyat ürünlerinin stokları yeterli düzeyde olup ürün arzında bir sorun yaşanmayacak.

Ramazan ayı boyunca sabit fiyatlardan satılacak.



1994 yılından beri her Ramazan öncesi geleneksel hale getirdiğimiz fiyat indirimi ve sabit fiyat uygulamalarını bu yılda uyguladıklarını söyleyen Mehmet Reis, Ramazan ayına özel sadece kumanya fiyatları değil tüketicinin raftan daha uygun fiyata ürün bulabilmesi için perakende noktalarına yüzde 10’lara varan fiyat indirimi yapıldığını belirtti.



Ramazan Kumanyalarına Dikkat

Mübarek ramazan ayı için geleneksel hale gelen ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kumanya kolilerin içine dikkat çeken Mehmet Reis, konuşmasına şöyle devam etti. Bazı kumanya tedarikçileri daha ucuza satabilmek için fiyat odaklı ürün hazırlamaktadırlar. Özellikle; pirinç, bakliyat ve bulgurda ürünün yöresine, analizine, kalibresine ve nem durumuna dikkat etmeden kalitesi, standardı ve protein oranı düşük, pişmeyen, ithal veya eski mahsul ürünler kumanya kolilerinde yer almaktadır.



Hayırsever vatandaşlarımız, karar vermeden önce kumanya paketlerinin içindeki ürünleri kontrol etmelidir. Ürün cinsinin ve menşeinin doğru yazılıp yazılmadığı ve kalitesi incelenmelidir.

Maneviyat yüklü olan bu ayda yardım yaparken; evinizde pişirip, yenilen ve güven kazanmış markalı ürünlerin tercih edilmesi, yardım alanlara daha da fayda sağlayacaktır. Ramazan kolileri içindeki ürünlerin, gıda kodeksine uygunluğu özellikle ilgili merciler tarafından denetlenmelidir şeklinde konuştu.

