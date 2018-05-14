Ramazan’da süt ve süt ürünleri tüketimini ihmal etmeyin!

Ramazan döneminde normal beslenme düzeninden farklı bir düzene geçiliyor, öğün sayısı ve saatleri tamamen değişiyor. Bu yıl gündüzlerin uzamaya başladığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle oruç süresi 16-17 saati buluyor. Dolayısıyla vücudun iftar ve sahurda doğru ve dengeli beslenmesi büyük önem kazanıyor.

Teksüt Kalite Müdürü Orhan Kaplan, bu dönemde süt ve süt ürünlerinin sofralardan eksik edilmemesini öneriyor. Süt ve süt ürünlerinin çorbada, yemekte, tatlıda yani sofrada yer alan pek çok unsurda kullanılabileceğine dikkat çeken Kaplan, süt ürünlerinin başta protein ve kalsiyum olmak üzere yağ, karbonhidrat, çeşitli vitaminler gibi içerikleriyle benzersiz ve besleyici bir besin öğesi olarak öne çıktığının altını çiziyor.

Bununla birlikte süt ürünleri sindirimi de kolaylaştırırken, sahurda içilecek bir bardak süt veya ayran da gün içinde daha uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.

Teksüt Kalite Müdürü Orhan Kaplan, bu nedenle sağlıklı ve dengeli bir Ramazan dönemi için; ‘süt, yoğurt, ayran, cacık, peynir, tereyağı gibi süt ve süt ürünlerini ya da süt içeren, sütle yapılan yemek ve tatlıları sofralarınızdan eksik etmeyin’ tavsiyesinde bulunuyor.

Dünya Süt Günü Ramazan’a denk geliyor

Süt konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla 21 Mayıs’ta kutlanan Dünya Süt Günü’nün, tam da sütün beslenmede daha öne çıkması gerektiği bir zamanlamaya denk geldiğini dikkat çeken Orhan Kaplan, “Kişi başı süt tüketiminde Avrupa ortalamasının yaklaşık üçte biri düzeyindeyiz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Daha sağlıklı bir toplum için daha çok ve daha sık süt tüketmeliyiz” dedi.