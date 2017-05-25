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RAMAZAN’DA ET FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENMİYOR

25 Mayıs 2017 Perşembe 11:17
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Namet Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Kayar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın politikalarıyla istikrar sağlanan kırmızı et fiyatlarında artış beklenmediğini dile getirdi. Kayar, Ramazan’da et fiyatlarının dana kıyma için 33 TL / Kg, dana kuşbaşı için 35 TL / Kg bandında seyretmesini beklediğini söyledi.

RAMAZAN'DA ET FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENMİYOR
Gıda sektörünün öncü kuruluşu ve Türkiye’nin lider et ve et ürünleri üreticisi Namet’in Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Kayar, Ramazan dolayısıyla piyasada dolaşan et fiyatlarının artacağına dair spekülasyonlara son verecek bir açıklama yaptı. Halkımızın bu tür spekülasyonlara kulak vermemesini isteyen Tarık Kayar, şunları söyledi: “Uzunca bir süredir yerli üretimi destekleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, et ve et ürünleri sektöründeki sanayicilerin daha rahat pozisyon almasını sağlayacak uygulamalarla, kırmızı et sektöründeki fiyat dalgalanmalarını bertaraf etti. Bakanlığın yerinde politikalarıyla et fiyatlarında istikrar sağlanmış durumda.”

Et ve et ürünleri sektöründe 1950’den bu yana faaliyet gösteren Kayar ailesinin dördüncü kuşağı olarak Türkiye’nin lider kuruluşu Namet’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Tarık Kayar, sözlerine şöyle devam etti: “Namet olarak biz, Ramazan ayında satış noktalarındaki fiyatların dana kıyma için 33 TL / kg, dana kuşbaşı için 35 TL / kg civarında seyretmesini ve bu fiyatların Ramazan süresince yükselmemesini öngörüyoruz.” 

Kayar, halkımızın spekülasyonlara kulak vermemesi ve bu fiyatın üzerindeki etiketlere itibar etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Güvenli ve sağlıklı et ürünlerine, uygun fiyatla erişiminin, toplum gelişimi ve sağlığı açısından önemine vurgu yapan Kayar, “Hükümetimiz, yerel üretimi de gözeterek, üretimin arttırılması ve et fiyatlarının dengede kalması için gerekli adımları atıyor. Bu konuda sektörde yer alan şirketlerin de sorumlu davranması gerekiyor. Namet olarak biz, üretimimizi kendi çiftliğimizde yetiştirdiğimiz büyükbaş hayvanların etini kullanarak geçekleştiriyoruz. Çiftlikten çatala üretim anlayışımız içerisinde tüketicilerimize en kaliteli ve en sağlıklı etleri, erişebilecekleri fiyatlarla ulaştırmayı ve bu süreç içerisinde çalıştığımız satış noktalarına destek vermeyi görev addediyoruz” dedi.

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