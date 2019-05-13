Ramazan ayının zam şampiyonu gıdaları belli oldu

Tüm basılı ve online fiyat verilerini araştırıp takip eden, en güncel pazar araştırma hizmetleri sunan BrandZone, her yıl büyük bir merakla beklenen Ramazan ayı kampanya sonuçlarını açıkladı. Ulusal, yerel, toptan, parfümeri ve indirim kanallarının insert (katalog) ve basılı reklamlarındaki kampanyalarının ele alındığı BrandZone verilerine göre; 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 6,03 TL olan 1kg pirincin fiyatı, 2019 Ramazan’da 10,02 TL’ye yükseldi. Pirinç fiyatında yüzde 66 oranında artış yaşandı.

Ramazan’da fiyatı en çok artan ikinci ürün, yüzde 63’lük fiyat artışıyla kuru fasulye oldu. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 6,52 TL olan 1 kg kuru fasulyenin fiyatı, 2019 Ramazan’da 10,60 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan üçüncü ürün, yüzde 47’lik fiyat artışıyla sucuk oldu. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 9,99 TL olan 200/225 g sucuğun fiyatı, 2019 Ramazan’da 14,70 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan dördüncü ürün, yüzde 46’lık fiyat artışıyla beyaz peynir oldu. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 15,65 TL olan 1kg beyaz peynirin fiyatı, 2019 Ramazan’da 22,90 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan beşinci ürün, yüzde 43’lük fiyat artışıyla küp şeker oldu. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 4,13 TL olan 1kg 1 kg küp şekerin fiyatı, 2019 Ramazan’da 5,90 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan altıncı ürün, yüzde 39’luk fiyat artışıyla un oldu. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 9,25 TL olan 5 kg unun fiyatı, 2019 Ramazan’da 12,90 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan yedinci ürün, yüzde 28’lik fiyat artışıyla bulgur oldu. 2019 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 2,90 TL olan 1 kg bulgurun fiyatı, 2019 Ramazan’da 3,70 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan sekizinci ürün, yüzde 27’lik fiyat artışıyla ayçiçek yağı oldu. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 27,25 TL olan 5 litre ayçiçek yağının fiyatı, 2019 Ramazan’da 34,50 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan dokuzuncu ürün, yüzde 19’luk fiyat artışıyla margarin oldu. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 4,38 TL olan 500 g margarinin fiyatı, 2019 Ramazan’da 5,20 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı en çok artan onuncu ürün, yüzde 18’lik fiyat artışıyla taze kaşar oldu. 2019 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 15,43 TL olan 700 g taze kaşarın fiyatı, 2019 Ramazan’da 18,20 TL’ye yükseldi.

Ramazan’da fiyatı artan diğer ürünler ise şunlar oldu;

5 kg toz şekerin fiyatı yüzde 7 artarak 19,50 TL; 90 g pastırmanın fiyatı yüzde 6 artarak 12,24 TL’ye; 1 kg siyah zeytinin fiyatı yüzde 5 artarak 15,10 TL’ye; 60 g salamın fiyatı ise yüzde 2 artarak 3,13 TL’ye yükseldi.

Nohut ve tereyağ fiyatları düşüşte!

BrandZone verilerine göre; gıdada en fazla fiyat düşüşü yüzde 18’lik oranla nohutta yaşandı. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 10,83 TL olan 1 kg nohutun fiyatı, bu Ramazan’da 8,90 TL’ye düştü.

Ramazan’da fiyatı en çok düşen ikinci ürün, yüzde 4’lük oranla Karadeniz dökme çay oldu. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 20,33 TL olan 1 kg Karadeniz dökme çayın fiyatı, bu Ramazan’da 19,60 TL düştü.

Ramazan’da fiyatı en çok düşen üçüncü ürün, yüzde 3’lük fiyat düşüşüyle tereyağı oldu. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 35,30 TL olan 1 kg tereyağın fiyatı, bu Ramazan’da 34,30 TL’ye düştü.

BrandZone 2018-2019 Ramazan Kampanya Verileri: