RADISSON BLU CONFERENCE & AIRPORT Hotel İstanbul'a yeni genel müdür

İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Gazeteciliği bölümünden mezun olan Fercan Başkan, otelcilik sektörüne 2008 yılında adım attı. Kariyerine Satış Temsilciliği görevi ile BW Plus The President Hotel & BW Citadel Hotel’de başlayan Başkan, sırasıyla Satış Müdür Yardımcısı, Satış Müdürü ve Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerini sürdürdü. 2014 yılında Carlson Rezidor Hotel Group ailesine katılan Başkan, Radisson Blu Hotel Kayseri’de Genel Müdür olarak görev aldı.

Fercan Başkan, Radisson Blu Hotel Kayseri’ de 2 yıl sürdürdüğü görevinin ardından Aralık 2016’da Radisson Blu Conference & Airport Hotel Istanbul'a Genel Müdür olarak atandı ve yeni görevine başladı.