QNB Finansleasing Leaseurope sıralamasında 5 basamak birden yükseldi

Her yıl, Avrupa bölgesinde faaliyet gösteren leasing şirketlerinin kiralama hacimleri ve portföyleri hakkında yıllık değerlendirme raporu hazırlayan ve sıramala yapan Avrupa Leasing Şirketleri Federasyonu Leaseurope’un 2017 raporunda QNB Finansleasing, bir önceki yıla göre beş basamak birden yükseldi. Bu yıl 72 şirketin yer aldığı raporda QNB Finansleasing 42. sırada yer aldı.

Türkiye’de leasing sektörünün gelişmesi için çalışamalarını sürdürdüklerinin altını çizen QNB Finansleasing Genel Müdürü Metin Karabiber, yayımlananraporla ilgili; “Avrupa genelinde leasing ve otomotiv kiralama endüstrisi üzerine çalışmalar yapan Leaseurope listesinde 2017 yılında bir önceki yıla göre beş basamak ilerleyerek 42. sırada yer aldık. Bu başarımızda, içerisinde buluduğumuz piyasanın talepleri doğrultusunda uygun ve hızlı finansman modellerinin oluşturulmasına yaptığımız katkıların etkisi büyük. Ayrıca hızla gelişen ve iş yapış süreçlerinin hızla dijitalleştiği günümüz şartlarına ayak uyduracak yenilikçi ve hızlı iş yapış modelleri ve daha kaliteli hizmet verebilmek adına birçok sistemsel geliştirmenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. QNB Finansleasing olarak, 2017 yılında 757 Milyon dolarlık yatırım finansmanı hacmi yaratarak, bir önceki yıla göre aktiflerimizi yüzde 65 oranında büyüttük. 2018 yılının ilk çeyrekte de 176 Milyon dolar yatırım finansmanı hacmi yaratarak, pazar payımızı koruyoruz.” dedi.