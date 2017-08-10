PVC’NİN ÖNCÜ İSMİ EGE PROFİL İZMİR’DE AR-GE MERKEZİ KURDU

Ege Profil, dünyanın en büyük PVC profil üreticisi Deceuninck Grubu’nun kattığı güçle birlikte dünya standartlarında üretim gerçekleştirerek hedef büyütmeye devam ediyor. 1981 yılında kurulduğu günden bugüne teknolojiye yaptığı yatırımlar, kalite anlayışı ve sürdürülebilirlik politikaları ile Türkiye’de PVC sektörünün nabzını değiştiren lider kuruluş Ege Profil, İzmir’de Ar-Ge Merkezi kurdu. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Araştırma Geliştirme faaliyetleri teşvik kapsamına alınan Ege Profil, böylelikle PVC sektöründeki inovatif çalışmaları ile adından söz ettirmeye devam edecek.

“PVC sektöründe Türkiye ve dünya pazarını belirleyen trendler oluşturmayı hedefliyoruz”

İzmir Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrika içerisinde kurulan Ar-Ge Merkezi ile yenilikçi ve öncü çalışmalarına hız katacaklarını belirten Egepen Deceuninck- Ege Profil Genel Müdürü ve Deceuninck İcra Kurulu Üyesi Ergün Çiçekçi “Ege Profil olarak, nitelikli ekibimiz ve yenilikçi yaklaşımlara verdiğimiz önemle kurduğumuz Ar-Ge Merkezimiz ile PVC sektöründe Türkiye ve dünya pazarını belirleyen trendler oluşturmayı hedefliyoruz. Ar-Ge; ürün geliştirme, yeni ürünler tasarlayabilme ve teknolojinin kaynağı olan bilimi üretebilme açısından oldukça önem taşıyor. Ege Profil olarak kurmuş olduğumuz Ar-Ge Merkezi ile PVC sektörünün ihtiyacı olan teknolojileri üretmeyi amaçlıyoruz. Böylece sektöre dinamizm katacağımız inancındayız” dedi.

Ege Profil 200 milyon TL yatırım, yılda 100 bin ton üretim ile gücüne güç katacak

Ar-Ge Merkezi, Egepen Deceuninck’in 200 milyon TL’lik yatırımla kurduğu yeni fabrikası içerisinde faaliyet gösterecek. Fabrika, 110 bin metrekare arazi üzerinde 30.000 m2 lojistik merkezi, arsa üzerine 22.300 m2 kapalı alan, üretim fabrikası ve idari alanı ile 80.000 m2 arsa üzerine 56.000 m2’lik kapalı alana kuruldu. Avrupa ve Amerika’nın En Büyük PVC Üretim Merkezi olma özelliğini taşıyan fabrikada yıllık üretim 100 bin ton olarak hedefleniyor. Son teknolojik sistemleri bünyesinde barındıran fabrikada Ar-Ge Merkezi kurulması ile inovasyon çalışmaları hız kazanacak.