Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin, Federal Meclis’te yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında ‘dünyanın her yerini vurabilecek yeni bir kıtalararası nükleer füze ürettiklerini’ açıklaması dünyada şok etkisi yarattı. Rusya lideri Putin dünyada bilinen tüm savunma sistemlerinin yeni füzeler karşısında etkisiz kaldığını da söyledi. İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nadir Devlet, Rusya liderinin tüm dünyaya ‘çok güçlüyüm’ mesajı verdiğini söyledi.

PUTİN “ÇOK GÜÇLÜYÜM” MESAJI VERDİ

Putin Dünya’yı neden tehdit etmek ihtiyacını hissetti?

18 Martta Rusya Federasyonunda Başkanlık seçimi var. 7 aday yarışıyor. Putin dışındaki adayların fazla şansı yok. Putin güçlü bir aday. Aleksey Navalni’yi ise bir bahane ile saf dışı bıraktı. Bugün (Perşembe) Federal Meclis’te yapılan konuşmayı 703 gazeteci takip etti ve canlı olarak yayınlandı. Seçime bu kadar az kala bu tehdittin yapılması aslında “benim yönetimimde Rusya çok güçlü” demek olarak da algılanabilir. Son başkanlık seçiminde, halkın neredeyse %30’u seçime katılmamıştı. Ancak demokrasinin garip işleyişi dolaysıyla Putin tekrar seçildi. Şimdi de böyle olacağa benziyor.

Putin, 2016 başında Rusya Federasyonu’n, 9 maddelik yeni ulusal güvenlik stratejisini ilan etmişti. Bu stratejide nükleer savaşa hazırlık da vardı. Şubat 2017’de ise Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’de 162 yeni silah sistemini denediklerini açıklamıştı. Rusya’nın Gürcistan’a savaş ilan ederek, Abhazya ve Güney Osetya’yı koparıp alması; Ukrayna’da ayrılıkçılara silah, cephane, teçhizat ve gönüllülerle destek vermesi; en son olarak da Esad rejimi yanında Suriye’deki askeri faaliyetleri aslında dış politikasının önemli bir kısmını askeri gücüne dayanarak yürüttüğünü göstermektedir.

PUTİN SERİ İMALATA GEÇEBİLECEK Mİ?

Putin, hiçbir savunma sisteminin durduramayacağı varsayılan Sarmat adlı süper nükleer balistik füzesi ve küçük çaplı fakat nükleer enerji ile donatılmış sürekli yol alan ufak bir füzelerin denemelerinin başarı ile yapılmış olduğunu söyledi. Küçük balistik füzelerin ABD Tomahawk füzelerinden on misli daha hızlı olduğu da ifade edildi. Putin artık seri imalata geçileceğini de ifade etti.

Hepsi güzel hoş da ekonomisinin %40’ı kayıt dışı olan, rüşvet ve yolsuzluğun had safhaya ulaştığı, dış borcun yarım trilyonu aştığı, halkının, kendi ifadesi ile 20 milyonu açlık sınırında olan ve %30’u güvenilmez Müslüman unsuru bulunan Rusya bunları başara bilecek mi?

NATO VE ABD TEHDİT OLARAK ALGILAYACAK

Şüphesiz hesapsız eğilimleri ile tanınan Putin iktidar hırsı ile böyle tehlikeli bir faaliyete de girebilir. Bu durumda NATO ülkeleri ve tabii ki ABD bu durumu ciddi bir tehdit olarak algılayacaktır. Kuzey Kore nükleer tehdidi nasıl yok edilecek denilirken, şimdi daha ciddi tehlikeler ortaya çıkmaya başladı.