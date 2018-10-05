PTT’YE “ALTIN PUL” ÖDÜLÜ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), filateli alanındaki uluslararası başarılarına bir yenisini ekleyerek ülkemize büyük gurur yaşattı. Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından bu yıl “Köprüler” temasıyla düzenlenen “En İyi Avrupa Pulu” yarışmasına katılan Şirket, üzerinde Uzunköprü görselinin yer aldığı pulla birinciliği elde etti. PTT A.Ş., yarışmanın “İnternet Oylaması” kategorisinde en fazla oyu alarak “Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” ödülünün sahibi oldu. Bu kategoride ikinciliği Polonya, üçüncülüğü ise Gürcistan’ı temsil eden pullar kazandı.

Yarışmaya 52 posta işletmecisi katıldı

Avrupa’nın en iyi anma pulunu tespit etmek amacıyla PostEurop tarafından 2002’den bu yana düzenlenen “En İyi Avrupa Pulu” yarışmasına bu yıl çeşitli ülkelerden 52 posta işletmecisi katıldı. “Jüri” ve “İnternet Oylaması” olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları Gürcistan’da düzenlenen PostEurop Genel Kurulu’nda açıklandı. “Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” ödülünü PTT A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat aldı.

“En İyi Avrupa Pulu” yarışmasında Türkiye’yi temsil eden pulda görseline yer verilen Uzunköprü, dünyanın günümüze ulaşan en uzun taş köprüsü olma özelliği taşıyor. Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Ergene Nehri üzerinde yer alan ve Sultan II. Murad döneminde 1392 metre uzunluğunda inşa edilen tarihî köprü, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunuyor.

Ödüller birbirini izliyor

PTT A.Ş., “En İyi Avrupa Pulu” yarışmasında bugüne kadar pek çok başarı elde etti. Geçen yıl “Kaleler” temasıyla düzenlenen yarışmaya Kars Kalesi görselli pulla katılan Şirket, “İnternet Oylaması” kategorisinde en fazla oyu alarak “Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” ödülünün sahibi oldu. PTT A.Ş. daha önceki yıllarda da yarışmada önemli dereceler elde etti. 2011 yılında “Ormanlar”, 2013 yılında “Posta Arabaları”, 2015 yılında “Eski Oyuncaklar” temalı pullarla “Avrupa’nın En İyi Altın Pulu” ödülünü kazanan PTT A.Ş., 2012 yılında “Türkiye’yi Ziyaret Edin”, 2014 yılında ise “Ulusal Müzik Enstrümanları” temalı pullarla “Avrupa’nın En İyi Gümüş Pulu” ödülünü aldı.