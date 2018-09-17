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“PTT’NİN SULTANLARI” 1. LİG’E İDDİALI HAZIRLANIYOR

2018-2019 sezonunda Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan PTT Spor Kulübü, maçların başlayacağı 7 Ekim’den itibaren güçlü oyuncu ve antrenör kadrosuyla başarıdan başarıya koşmayı hedefliyor.

“PTT’NİN SULTANLARI” 1. LİG’E İDDİALI HAZIRLANIYOR

2018-2019 sezonunda Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan PTT Spor Kulübü, maçların başlayacağı 7 Ekim’den itibaren güçlü oyuncu ve antrenör kadrosuyla başarıdan başarıya koşmayı hedefliyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:25
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“PTT’NİN SULTANLARI” 1. LİG’E İDDİALI HAZIRLANIYOR

Voleyboldan atletizme, basketboldan tekvandoya çeşitli branşlarda çalışmalar yürüten PTT Spor Kulübü, bugüne kadar elde ettiği başarılara yenilerini ekleme hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Gerek yeni sporcular yetiştirerek gerekse uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar elde ederek Türk sporuna önemli katkılar sağlayan Kulüp, şu sıralar tüm hızıyla 2018-2019 voleybol sezonuna hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan PTT Spor Kulübü, maçların başlayacağı 7 Ekim’den itibaren güçlü oyuncu ve antrenör kadrosuyla başarıdan başarıya koşmayı amaçlıyor.

İmza töreni ve basın toplantısı gerçekleştirildi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) Genel Müdür Yardımcısı ve PTT Spor Kulübü Başkanı Osman Çetinkaya, bugün PTT Pul Müzesi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek yeni voleybol sezonundaki hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda PTT Spor Bayan Voleybol Takımı’nın oyuncuları ve teknik heyetinin sözleşmeleri de imzalandı.

“Sultanlar Ligi’ne çıkmayı hedefliyoruz”

PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve PTT Spor Kulübü Başkanı Osman Çetinkaya, bir şirketler topluluğu olma yolundaki PTT A.Ş.’nin sadece ekonomik değil, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de büyük önem verdiğini ifade etti. Şirket’in spor alanındaki başarılarının 2018-2019 sezonunda Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubu’nda da devam edeceğine inandıklarını kaydeden Çetinkaya, iyi bir sezon geçirmeyi ve Sultanlar Ligi’ne çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Bugün imzalanan sözleşmelerin hayırlı olması temennisinde bulunan Osman Çetinkaya, voleybolcuların PTT’nin adına yakışır bir şekilde mücadele ederek hem Şirket’in marka değerine hem de Türk sporuna önemli katkılarda bulunacağına inandıklarını kaydetti.

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