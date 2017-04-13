PTT ve Vakıf Katılım para transferi konusunda işbirliğine gitti



ParaPosta sisteminin tanıtım toplantısı Bomonti Hilton’da PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ile Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada, tecrübelerini yüzyıllara dayanan köklü mirastan alan iki kamu kurumu arasındaki işbirliğinin memnuniyet verici olduğunu belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:



“Vakıf Katılım olarak bu yola çıkarken kamu desteğini ve gücünü, yüzyıllara dayanan adalet ve sosyal paylaşım esaslı vakıf kültürü ile aynı potada eritmeyi ve bu sayede katılım bankacılığı sektöründe bir dönüşüme önayak olmayı amaçladık. Vakıf Katılım’ın isminde yer alan ‘Vakıf’ ifadesi, kurucumuz T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ve vakıf kültüründen gelmektedir. Tarihimizden devraldığımız hizmet tecrübemizi, çağın gerektirdiği en yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu doğrultuda bugün, hizmet tecrübemizi memleketimizin en köklü ve en güvenilir kurumlarından olan PTT ile birleştirmekten gurur duyuyoruz. Ecdat yadigârı mirasımızı ve kamu gücümüzü birleştirdiğimiz bu anlaşmanın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ise yaptığı konuşmada 176 yıllık köklü bir geçmişe sahip PTT’nin istiklalden istikbale her dönemde ülkemiz ve milletimizin hizmetinde olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Posta, kargo, elektronik ticaret, bankacılık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren Şirketimiz, bir dünya markası olma vizyonuyla hareket ederek hizmet kalitesi ve çeşitliliğini her geçen gün artırmaktadır. Pttbank, kurumumuz için stratejik büyüme alanlarından birini teşkil etmektedir. Şirket olarak, bankacılık sektöründe de vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmayı ve mutluluğunu artırmayı hedeflemekte, bu çerçevede çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapmaktayız. Bugün, kadim vakıf kültürünün geçmişten geleceğe ulaşmasında ve katılım bankacılığı alanında çok önemli hizmetleri bulunan Vakıf Katılım ile işbirliğine imza atmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Vatandaşlarımız ParaPosta hizmetiyle çift yönlü para transferlerini rahat, kolay ve hızlı bir şekilde yapabilecekler. İki güzide kurumumuzun bu güzel işbirliğinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”



Para transferleri daha hızlı ve kolay yapılacak



PTT ve Vakıf Katılım arasında yapılan işbirliği kapsamında PTT ile bankalar arası Türk Lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferleri işlemleri Vakıf Katılım’ın bankacılık altyapısının kullanılacağı ParaPosta sistemi ile kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.



PTT’de hesabı olanlar;



• PTT işyerlerinden veya kurumun interaktif kanallarından Posta Çeki Hesabı veya Kredili Mevduat Hesaplarını kullanarak isme, hesaba, IBAN’a ve Kredi Kartına Türk Lirası cinsinden para gönderim hizmetinden faydalanabilecekler.



PTT’de hesabı olmayanlar;



• PTT İşyerlerinden nakit olarak İsme, Hesaba, IBAN’a ve Kredi Kartına TL para gönderim hizmetinden faydalanabilecektir.



Sistem üzerinden yapılacak tüm işlemlerde;



• Para transferlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi veya transferin karşı banka tarafından iade edilmesi durumunda, gönderen kişinin cep telefonuna SMS ile bildirim yapılacak.



• Müşteriler, Vakıf Katılım tarafından bu konuda özel olarak oluşturulan ve 7/24 hizmet verecek 0850 582 69 51 numaralı çağrı merkezini arayarak transfer işlemleri hakkında detaylı bilgi alabilecekler.



Artık bankalardan PTT Posta Çeki Hesabına da para transfer edilebilecek:

Vakıf Katılım ve PTT arasında yapılan işbirliği kapsamında, yurt içi bankalardan PTT’ye kolay ve hızlı bir şekilde Türk Lirası cinsinden para transferi yapılabilme imkânı da getiriliyor.



Yurt içi bankalardan, Vakıf Katılım’ın Merkez Bankası nezdinde tanımlayacağı PTT işyerine gönderilecek Türk Lirası cinsinden transferler, online olarak müşterilerin PTT’deki Posta Çeki Hesaplarına aktarılacak.



PTT’de hesabı olmayanlar ise PTT’ye gönderilecek isme Türk Lirası cinsinden para transferlerini, PTT işyerlerinden nakit olarak çekebilecekler.



Anlaşma kapsamında Vakıf Katılım müşterilerine, internet ve mobil şubeleri için tasarlanan “PTT Transfer Menüsü” ile hızlı bir şekilde PTT’ye para transferi yapma imkânı da sunuluyor.

Yaklaşık iki asırlık tecrübesiyle 4.500’e yakın işyerinde hizmet sunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) ile Vakıfların kadim kültürünün yüzyıllara dayanan birikimini kamunun gücüyle birleştiren Vakıf Katılım, para transferi konusunda güçlerini birleştiren bir işbirliğine imza attı. ParaPosta ismiyle sunulacak işbirliği kapsamında artık PTT ile bankalar arası Türk Lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferleri işlemleri Vakıf Katılım’ın bankacılık altyapısı kullanılarak, kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.