PTT Sporcuları ödülleri topladı

Geleneksel “Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması”nın 47’ncisi Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlendi. Türkiye, Bosna Hersek, Romanya, Arnavutluk, Slovenya ve Makedonya’dan toplam 16 kadın ve 27 erkek sporcunun mücadele ettiği yarışma, Vilsonovo Setaliste Parkuru’nda gerçekleştirildi. Organizasyonda, kadınlar 5 kilometrelik, erkekler ise 10 kilometrelik parkur sonunda dereceye girmek için ter döktü.

Balkan ülkelerinin posta idareleri arasındaki ilişkilere önemli katkı sağlayan yarışma neticesinde ferdi kadınlar kategorisinde birinciliği Ankara PTT Başmüdürlüğü’nden Esra Sağlam, ikinciliği İzmir PTT Başmüdürlüğü’nden Gülşen Eser, üçüncülüğü Ankara PTT Başmüdürlüğü’nden Fatma Temel elde etti.

Ferdi erkekler kategorisinde ise Ankara PTT Başmüdürlüğü’nden Serkan Doğan birinci, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden Hanifi Çobanoğlu ikinci, Romanyalı Costescu Vasile Claudiu üçüncü oldu.

“CENTİLMENCE EN HIZLI YÜRÜYEN KAZANSIN”

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan BOZGEYİK, 47. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda yaptığı konuşmada, bu spor organizasyonunun mükemmel şekilde gerçekleştirilmesi dolayısıyla Bosna Hersek Postası Genel Müdürü Mirsad MUJİC’e teşekkür etti. BOZGEYİK, “Bugün burada sporcularımız barış, özgürlük ve insanlık için iyiliklerin yürüyüşünü gerçekleştirecekler. Tüm sporculara başarı diliyorum. ‘Centilmence en hızlı yürüyen kazansın’ diyorum” ifadelerini kullandı. BOZGEYİK, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Bosna Hersek Postası Genel Müdürü Mirsad MUJİC ise organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek katılımcılara başarı diledi.