PTT A.Ş., Ankara’da yönetim ve değerlendirme toplantısı

Yenilikçi bakış açısı ve dinamik yapısıyla çağın gerekleri doğrultusunda hareket ederek tüm faaliyet alanlarında birbiri ardına atılımlar gerçekleştiren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), 2018 yılındaki çalışmaları detaylı bir şekilde ele almak ve gelecek döneme yönelik stratejileri belirlemek üzere Ankara’da Yönetim ve Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, toplantıda yaptığı konuşmada, Şirket olarak bir yandan mevcut hizmetleri daha ileriye taşımak bir yandan da“Yeniden Büyük Türkiye’nin Yenilenen PTT’si”ni inşa etmek üzere gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında değişim ve dönüşüme açık olmanın önemini vurgulayan Genel Müdür Bozgeyik, 178 yıldır ülkenin ve milletin hizmetindeki PTT A.Ş.’nin, her dönemde çağı yakalayarak ve zamanın ruhuna uygun hareket ederek bugünkü noktaya ulaştığını kaydetti.

PTT A.Ş.’nin bir şirketler topluluğu olarak geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ve postadan kargoya, lojistikten e-ticarete, bankacılıktan sigortacılığa tüm faaliyet alanlarında tarihî atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Kenan Bozgeyik, Şirket’in uluslararası alandaki başarılarının da altını çizdi.

“Tarihî kararlar Şirketimizin liderliğinde alınıyor”

Genel Müdür Bozgeyik, 2016 yılında tüm dünyanın gıptayla izlediği 26. Dünya Posta Kongresi’ne, 2017 yılında Uluslararası E-Ticaret Konferansı’na ve bu yıl Dünya Posta Birliği’nin CEO’lar zirvesine ev sahipliği yaptıklarını kaydederek, “Şirketimiz Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı’nı yürütüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bölgesinde ve dünyada baş aktör olan, yön belirleyen bir Türkiye stratejisi kapsamında biz de kendi sektörümüzde dünyaya yön veren, liderlik eden bir şirket olarak son derece önemli ve verimli çalışmalara imza atıyoruz. Geçen hafta Dünya Posta Birliği’nin Etiyopya’da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongresi’nde de sektörümüzün 40 yıldır bekleyen reformunu gerçekleştirdik. Bu tarihî kararlar Şirketimizin liderliğinde alındı. Türkiye’nin posta şirketinin gücünü ve etkinliğini tüm dünya görüyor. Bu, bizim için büyük bir onurdur” dedi.

Genel Müdür Bozgeyik, toplantıda PTT A.Ş. iştirakleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bu iştiraklerin çalışmalarıyla teknolojide, e-ticarette, bankacılıkta, sigortacılıkta yepyeni hamleler yapılacağını, yerli ve millî ürünler geliştirmeye devam edileceğini, dünyanın ilk Posta Katılım Bankası’nın kurulacağını, mevcut e-ticaret işbirliklerinin yeni ülkelerle geliştirileceğini anlatan Genel Müdür Kenan Bozgeyik, tüm bu faaliyetlerle ülke ekonomisine sunulan katkının artırılacağını söyledi.

2023 hedefi: 100 bin çalışan, 15 bin işyeri

Genel Müdür Kenan Bozgeyik, PTT A.Ş.’yi “Türkiye’nin parlayan yıldızı” olarak nitelendirdiği konuşmasında yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek yoğun faaliyetlerle Şirket’in başarı grafiğinin daha da yükseltileceğini kaydetti. Kenan Bozgeyik, PTT A.Ş.’nin 2023 hedeflerini ise “100 bin çalışanı ve 15 bin işyeri bulunan, tüm dünyada irtibat noktaları olan, ulaşılabilir ve erişilebilir, dijital dönüşümünü başarıyla sürdüren, halka arz sürecini tamamlamış bir PTT” olarak ifade etti.