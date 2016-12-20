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Prysmıan Group Türkiye’ye iş güvenliği ödülü

20 Aralık 2016 Salı 13:27
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Prysmian Group Türkiye çalışanları, Türkiye Metal Sanayicileri Derneği’nin (MESS) ikinci kez düzenlediği MESS Altın Öneri İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması’nda ergonomi projesi kapsamında sundukları öneriyle ödüle layık görüldü.

Prysmıan Group Türkiye'ye iş güvenliği ödülü
Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, İstanbul Marriot Hotel’de, 16 Kasım’da düzenlenen MESS Altın Eldiven ve Altın Öneri İSG ödül törenine katıldı ve çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine katkı sağlayan önerileri ile ödül kazandı.

MESS Altın Öneri İSG yarışması, iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalığı artırmak, bu alanda sürdürülen çabaları desteklemek ve teşvik etmek, iş güvenliği bilincinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların tüm kesimlere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla iki yıldır düzenleniyor. MESS üye işyerleri, işveren kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenlerin katıldığı törende, alanında uzman 10 üyeden oluşan jürinin titiz seçimleri doğrultusunda, ödüle hak kazananlar belirlendi. Prysmian Group Türkiye çalışanlarından Fatih Hakkı Çiftçi ile Benan Biçer, ergonomi projeleri kapsamında sundukları öneriyle ödüle layık görüldü.


İş sağlığı ve güvenliği konusunda son derece hassas bir firma olduklarını ifade eden Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu, çalışanlarının kazandığı ödülle ilgili mutluluğunu şu sözlerle anlattı: “Fabrikamızda, şantiyelerimizde, ofislerimizde görevli her bir çalışanımızla birlikte, işlerimizi, büyük bir heyecan ve istek ile sürdürüyoruz. Attığımız her adımda iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine büyük önem veriyoruz. Değerli iş arkadaşlarım Hakkı Çiftçi ile Benan Biçer’in, bize sunmuş oldukları ergonomi kapsamındaki önerileri ile MESS Altın Öneri İSG yarışmasında ödül kazanmalarından gurur duyuyorum. Bundan sonra da, iş güvenliğine verdiğimiz önem ve hassasiyetle, çalışmalarımızı aynı heyecan ve istekle sürdürmeye devam edeceğiz.”
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