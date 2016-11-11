Prysmian Group Türkiye, yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı

Enerji sektörünün farklı alanlarından temsilcilerini bir araya getiren 9. Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF 2016), 3-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşen organizasyonda Prysmian Group Türkiye, uzmanlığı ile öncü bir rol üstlendi. Kongrede enerji sektörünün üst düzey şirket yöneticileri, karar alıcıları, enerji sektörü kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler ve düzenleyici kuruluşlar bir araya geldi.

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün dünya çapında lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, kongre ve fuar kapsamında yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı. Fuar kapsamında oluşturulan Solar Cadde üzerindeki standında hedef kitlesiyle birebir görüşme fırsatı yakalayan Prysmian Group Türkiye’den, OEM ve Özel Kablolar Satış Yetkilisi Canberk Belibağlı, Ürün Müdürü Ender Eraslan, Ar-Ge Müdürü Zekeriya Şirin ve Key Account Satış Müdürü Ufuk İnce stantta hazır bulundu.

Kongre boyunca farklı başlıklarda düzenlenen seminerlerin yanı sıra, alanda gün boyu sektörel workshoplar da gerçekleştirildi. Prysmian Group Türkiye de, ‘Güneş Enerjisi Sektöründe Doğru Ürün Seçimi’ konusunda OEM ve Özel Kablolar Satış Direktörü İlhan Öztürk verdiği seminerlerle sektörü bilgilendirdi, konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Sektörü bir araya getiren bu tür etkinliklerde yer alarak bilgi paylaşmanın önemine inandıklarını belirten Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu, “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonumuz çerçevesinde, Prysmian Group Türkiye olarak, önemli projelere verdiğimiz destek ile ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Dünyada ve Türkiye’de enerji üretimine ilişkin çeşitli konuların tartışıldığı bir platform olması nedeniyle, 9. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’na katılmaktan ve bu alandaki ürün ve teknolojilerimizi hedef kitlemizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Prysmian Group Türkiye Hakkında

Prysmian Group Türkiye; merkezi 1964 yılından bu yana, Mudanya’da (Bursa) yer alan Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. bünyesinde, bugün yaklaşık 450 kişi çalışmaktadır. Prysmian Group Türkiye’nin ürün yelpazesi kapsamında, Prysmian ve Draka markaları ile, 220 kV'a kadar olan tüm enerji kabloları, 3.600 çifte kadar bakır iletkenli haberleşme kabloları ile fiber optik kabloları, demiryolu sinyalizasyon kabloları, asansör sistemleri, stüdyo broadcast kabloları ve özel kablolar bulunmaktadır. Prysmian Group içinde öncelikli bir ihracat merkezi olan ve 2015 yılında toplam yaklaşık 990 milyon TL olan cirosunun %29’unu ihraç eden Türk Prysmian Kablo, Borsa İstanbul’da işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için: www.prysmiangroup.com.tr

Prysmian Group Hakkında

Prysmian Group, enerji ve telekomünikasyon kabloları endüstrisinde, 2015 yılında 8 milyar Euro’ya yakın satışları, 20.000 çalışanı, 51 ülkede faaliyet gösteren 89 fabrikası ile bir dünya lideridir. Yüksek teknoloji ürünleri pazarında yer alan Prysmian Group, geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine; teknoloji ve bilgi birikimine sahiptir. Prysmian Group, ürün yelpazesi kapsamında; enerji iletimi ve dağıtımı için yeraltı ve denizaltı kablo ve sistemleri; çeşitli endüstriyel sektörlerdeki uygulamalar için özel kablolar; video, bilgi ve ses iletimi için optik fiber ve kablolar ve bakır telekom kabloları bulunmaktadır. Prysmian Group’un temel rekabet güçleri arasında, yenilikçi ürün ve üretim süreçleri ve sahip olduğu geniş coğrafi alanı ile müşteri memnuniyetine ve müşteri hizmetlerine verdiği önem yer almaktadır. 2011 yılında Draka’yı bünyesine katan Prysmian Group, Milano borsasında işlem görmektedir. Daha fazla bilgi için: www.prysmiangroup.com