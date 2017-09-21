PROPA VİSTA İLE “YENİ NESİL EV” KONSEPTİ ARTIK ANADOLU YAKASI’NDA

Uzun süredir merakla beklenen, eşsiz konumu, ulaşım kolaylığı ve sunduğu sosyal olanaklarla yatırımcıların gözdesi haline gelen Propa Vista, Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda projeyle ilgili bilgiler veren Propa CEO’su Can Özçicek, Propa Vista’nın inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanında 44 yıllık köklü geçmişe sahip Propa’nın tecrübe ve birikiminin bir eseri olduğunu vurguladı.

Projenin merkezi konumu ve ulaşım imkanlarına dikkat çeken Özçiçek, “Propa Vista bölgedeki en özel projelerden biri. Kartal E5 aksı üzerinde ve E5’e 100 metre cepheye sahip bir arsa üzerinde konumlandırıldı. Kadıköy-Kartal metro hattının ‘Yakacık İstasyonu’, projemizin hemen girişine tam 10 adım mesafede. Toplu taşıma durakları ise projenin tam önünde yer alıyor” diye konuştu.

Projeyi geliştirirken sadece konum avantajıyla sınırlı kalmadıklarını da belirten Can Özçicek, “Projemiz konumu dışında pek çok özelliği ve bazı ‘ilk’leri de bünyesinde barındırıyor. Propa Vista’yı diğer projelerden ayıran 3 temel özellik var. Bunlardan birincisi Vista Çarşı. Vista Çarşı’yı kısaca mahallemizin çarşısı olarak tanımlayabiliriz. İçerisinde süpermarket, yeme-içme alanları, kitap, müzik, kırtasiye, kuaför, banka ve günlük tüm ihtiyaç ünitelerinin karşılanabileceği mağaza konsepti ile site sakinlerinin sadece bir asansör mesafesiyle sabah-akşam günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir çarşı oluşturduk” dedi.



Vista Meydan ile herkes sosyalleşecek

Projenin öne çıkan diğer bir özelliğinin ise mülkiyeti Propa’ya ait olan bir alanda, ‘kentsel buluşma noktası’ olarak tasarladıkları Vista Meydan olduğuna dikkat çeken Can Özçiçek, “İstanbul’da ve Kartal’da çok güzel meydanlar var. Yurt dışına çıktığımızda da hepimizin gördüğü, gezdiği kent meydanları vardır. İnsanlar bu meydanlarda buluşur, sosyalleşir. Bu meydanların çevresinde kafeler ve mağazalar vardır. Özellikle baharda ve yazın cıvıl cıvıl olur. İşte biz de bu güzellikten esinlendik ve neden bizim projemizde de böyle bir meydan olmasın dedik. Süs havuzları eşliğinde, çevresinde anfi tiyatronun, oturma alanlarının ve yeşil alanların olduğu bir meydan tasarladık” diye konuştu. Vista Meydan’ın aynı zamanda Vista Çarşı mağazalarının hemen önünde yer aldığını ve mağazalara doğrudan ulaşıma sahip olduğunu belirten Özçiçek, “Metro çıkışı da bu meydana açıldığı için bu noktada önemli bir yaya sirkülasyonu var. Vista Meydan’ın bölgede benzeri olmayan bir lokal buluşma noktası olacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.



Anadolu Yakası’nda ilk kez “kullan-öde” ayrıcalığı

Propa Vista’nın en önemli özelliklerinden birinin de “Plus” konsepti olduğunu beliten Özçicek, “Plus konsepti “kişiye özel” alanlardan oluşan, “kullan-öde” sistemiyle sunduğumuz bir ayrıcalık. Bu özellik Propa Vista ile ilk kez Anadolu Yakası’nda kullanılmış olacak. Vista’da sunduğumuz “Plus” konsepti 4 farklı alandan oluşuyor. Bunlar; misafir evi, tam donanımlı toplantı odası, hazır ofisler ve mutfak atölyesi. Plus konseptinde sunulan bu alanlar, proje sakinleri tarafından istedikleri zaman, çok makul ücretlerle kiralanabilecek. “Kullan-öde” sistemiyle kullanılan bu alanlardan sağlanan gelirler ise olduğu gibi site yönetimine aktarılacak. Böylece ortak gelirlere de katkı sağlanmış olacak” dedi.



Konut anlayışında yenilik

Vista’da sundukları Plus konseptlerle konut anlayışına yeni bir soluk getirdiklerine vurgu yapan Özçiçek, “Bizce konutlar artık sadece binalardan ibaret değil. Ev anlayışı artık dört duvarla sınırlı olmamalı. Eviniz, barınma ihtiyacını karşılamanın ötesinde, size konfor ve kolaylık sunmalı. Bu nedenle artık konut anlayışında yenilik zamanı geldiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Klasik bir “sosyal tesis” anlayışı dışında, konut sakinlerinin kişisel zevklerine veya hobilerine de cevap verebilen bir site tasarladıklarını söyleyen Özçiçek, tüm bunları yaparken, inovatif ve makul maliyetlerle çözüm sunduklarını ve Propa Vista’yı bu “yeni nesil ev” bakışıyla tasarladıklarının altını çizdi.



Propa Vista hakkında

Proje alanı, 8 bin metrekare büyüklüğe sahip olan Propa Vista’da 247 konut bulunuyor. Üç farklı tip 1+1 ve iki farklı tip 2+1 seçeneği sunulan projede, tüm evler güney cepheli ve Adalar manzaralı olarak konumlanıyor. 3. kattan itibaren ise tüm konutlar, panoramik açıyla deniz ve Adalar manzarasına hakim. Kişiye özel ödeme planlarının sunulduğu projede, 1+1 evlerin fiyatları 380 bin TL, 2+1 evler ise 649 bin TL’den başlıyor. Geleneksel ev sıcaklığı anlayışıyla tasarlanan projede, müşterilerin tercih ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuluyor. Bu doğrultuda, cephe tasarımında özellikle açılabilir pencereler ve balkonlar tasarlanmış durumda. Tüm detayları, bir evin rahatlığını, konforunu ve kullanışlı olmasını sağlamak için tasarlanan Propa Vista’da, iç mekanlarda “kapalı mutfak” seçeneği sunuluyor.

Basın Bülteni