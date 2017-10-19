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Propa Plus Residence’ta fırsat

19 Ekim 2017 Perşembe 16:54
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Şehrin merkezi Zincirlikuyu’da konfor ve lüksü bir arada sunan Propa Plus Residence’ta teslime özel yüzde 25 indirim fırsatı başladı. İndirime ek olarak, 24 ay kira garantisi sunan projeyle ev sahiplerinin hem kira garantisinden faydalanıp hem de dairesini kiraya vererek çifte avantaj sağlamaları ve böylece indirim fırsatını yüzde 35’e çıkarmaları mümkün.

Propa Plus Residence'ta fırsat
İstanbul’un tam merkezinde Istanbloom, Zorlu Center, Astoria gibi alışveriş ve yaşam merkezlerine komşu, Levent Büyükdere Caddesi, metro ve metrobüse yürüme mesafesinde bulunan Propa Plus Residence’ta son 8 daire kaldı. Hayatı kolaylaştıracak detaylarla donatılmış 38 dairenin yer aldığı proje, 515 bin TL’den başlayan indirimli fiyatlarla son müşterilerini bekliyor.

Çifte kira avantajı

Propa Plus Residence’taki yatırım fırsatına ilişkin açıklamada bulunan Propa CEO’su Can Özçiçek, “Propa Plus Residence’tan konut satın alan ev sahipleri, 24 ay kira garantisi ile hem bizim sağladığımız kira garantisinden faydalanıp hem de dairesini kiraya verebiliyor. Böylece yatırımcı çifte kira avantajı sağlama imkanı yakalıyor. Hemen teslime özel yüzde 25 indirim sunduğumuz projede, kira garantisiyle bu oran yüzde 35’e varan indirim avantajına dönüşüyor. Yatırımın geri dönüş süresi ise 14 yıl. Yani ev sahibi konut için yaptığı yatırımı kira garantisiyle 14 yıl sonra geri almış oluyor. Kira çarpanı açısından bizden daha iyisi yok” diye konuştu.

Yüksek prim ve kira değeri

Propa CEO’su Can Özçiçek, 3. Havalimanı metro istasyonunun ilk istasyon durağının Gayrettepe'de olması nedeniyle bu lokasyondaki projelerde kısa sürede çok yüksek prim getirisi olacağına dikkat çekerek; “Projemizden ev satın herkes prim ve kira değeri günden güne artan bir yatırımın sahibi oldu. Alırken kazanmak isteyenler için Propa Plus Residence doğru bir adres. Bu özel projeye yatırım yapan herkes kazançlı çıktı” dedi.


Merkezi ve değerli lokasyon

Sadece 38 özel rezidanstan oluşan ve İstanbul'un yaşam ve yatırım değeri en yüksek bölgelerinden Zincirlikuyu'da yaşamın başladığı Propa Plus Residence’ta daireler, ofis ve konut olarak kullanılabiliyor. Gayrettepe metro istasyonuna 300 metre, Şehitler Köprüsü’ne ise 400 metre mesafede yer alan proje, Atatürk Havalimanı’na ise sadece 21 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ev konforunda sosyal alanlar

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Propa CEO’su Can Özçiçek, “Propa Plus Residence butik bir proje. Projede ev artı ev konforu sunuluyor. Üst katta eviniz, alt katta ev sıcaklığında size özel alanlar bulunuyor: Sinema odası, Plus lounge, toplantı ve davet odası, spor salonu ve pilates stüdyosu bunlardan sadece birkaçı. Ayrıca ev sahipleri bu hizmetlerden 7 gün 24 saat ücretsiz faydalanabilecekler” ifadesinde bulundu.
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