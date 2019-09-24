Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
101847
ALTIN
280.360
DOLAR
5.6955
STERLİN
7.1054
EURO
6.2659

Promosyon Show İstanbul, 25 Eylül’de başlıyor!

Kurumsal pazarlama ve tanıtım ürünleri sektörünün en önemli organizasyonlarının başında yer alan Promosyon Show İstanbul (Kurumsal Tanıtım ve Pazarlama Ürünleri Fuarı); 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında, SKY Fuarcılığın organizasyonuyla Pullman Convention Center’da gerçekleştirilecek.

Promosyon Show İstanbul, 25 Eylül’de başlıyor!

Kurumsal pazarlama ve tanıtım ürünleri sektörünün en önemli organizasyonlarının başında yer alan Promosyon Show İstanbul (Kurumsal Tanıtım ve Pazarlama Ürünleri Fuarı); 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında, SKY Fuarcılığın organizasyonuyla Pullman Convention Center’da gerçekleştirilecek.

24 Eylül 2019 Salı 15:00
1249 Okunma
Promosyon Show İstanbul, 25 Eylül’de başlıyor!

Matbaa, tekstil, elektronik, cam ve seramik eşya, 3d baskı sistemleri, UV baskı sistemleri, ahşap tasarım ürünleri, kalem, hediyelik eşya gibi binlerce üründen oluşan fuar, geniş bir profil ile ziyaretçilerin karşısına çıkıyor.

17 bin TL ödüllü promosyon ürünleri yarışması

Fuarda bu yıl, toplam 17 bin TL ödüllü PROMODESIGN adlı promosyon ürünleri yarışması da gerçekleştiriliyor. Katılan yarışmacıların ürünlerinin fuarda özel alanda sergileneceği yarışmaya özellikle endüstri tasarımı öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Bu yıl üçüncü defa organize edilecek Promosyon Show’un organizatör kuruluşu Sky Fuarcılık; iş birliği gerçekleştirdiği PROMASİAD, MOBASDER, ETMK gibi derneklerle birlikte konferans, seminer ve yarışma organizasyonlarına da imza atıyor.

Promosyon sektörünün ihracatı 2 milyar dolara ulaştı

PROMASİAD Başkanı Ömer Karatemiz, “Bugün 20 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan promosyon sektörümüzün ihracatı da 2 milyar dolara ulaştı. Sektörümüz 2009-2018 döneminde, 2018 yılı hariç tutulduğunda sürekli olarak büyüme eğiliminde olmuştur. Son dört yılda sektörümüz yüzde 33 oranında büyüme sağlamıştır. Pazarın büyüklüğü son birkaç yıldan bu yana artan üretim yatırımlarıyla birlikte orta vadede 5 milyar dolara ulaşacaktır.” dedi.

100’den fazla kuruluşun katılım göstereceği Promosyon Show İstanbul’a ziyaretçi olmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

http://promosyon.ftsonlineregistry.com/index.php

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emlakjet, Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası güçlerini birleştirdi
Emlakjet, Kocaeli Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası güçlerini birleştirdi
Dr. Ali Şahin hayatını kaybetti
Dr. Ali Şahin hayatını kaybetti
AvivaSA’dan “HER YAŞTA Dolu Dolu Yaşa” KSS projesi
AvivaSA’dan “HER YAŞTA Dolu Dolu Yaşa” KSS projesi

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim