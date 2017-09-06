Projeleri örnek daireler satıyor

Yaklaşık 15 yıl öncesine kadar güvensiz ortamlarda genellikle konutların zemin veya birinci katlarında konuşlandırılan örnek daireler, son yıllarda inşaat interlandında müstakil planlanan satış ofislerinde yer alıyordu. Yeni akımda ise artık örnek daireler tek veya iki kat üzerine kurulu fonksiyonel yapılar olarak tasarlanırken, adet yoğun projelerde birden fazla örnek daire alternatifi ile inşa ediliyor. Örnek dairelerdeki mimari detaylar ise konut alıcısının tercihine yön veriyor.

Başkent’te çok sayıda büyük projeye danışmanlık hizmeti veren CEF’in kurucu ortağı Evren Acar, bazı projelerde 20’ye yakın konut tipi olduğunu, gelen misafirlerin örnek daireyi gezerken alacakları daireyi “yaşamak” istediklerini dile getirdi.

Acar, bu nedenle daire tipi kadar, örnek dairelerde kullanılan malzemenin alınacak konutla birebir örtüşmesi, çok detaylı iç mimar çalışmasının da büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

“Satış ofisi ve örnek daireler projenin kimliğini yansıtan detayların başında geliyor. Bunun en güzel örneğini YP İnşaat tarafından Ankara’nın en nezih semtlerinden Ümitköy’de Emlak Konut GYO işbirliği ile inşa edilen ve Ankara’nın en prestijli konut projelerinden bir tanesi olan Koordinat Çayyolu’nda gerçekleştirdik diyebilirim. Burada 3+1 ve 5+1 olmak üzere iki örnek daire hazırlanması yolunda çalışma yaptık. Her iki örnek dairenin de tefriş ve mahal listesini birbirlerinden ayrıştırdık. Böylece farklılaşan bir mahal listesi ile alıcılarımıza güzel bir farklılık sunduk.

Gelen konuklarımız 1+1, 2+1, 3+1 tiplerimiz ile ilgilendiklerinde 3+1 tip olan örnek daireyi inceliyor, diğer daha büyük metrekareli konutlar ile ilgilenen misafirlerimiz ise diğer tiplerde ise 5+1 örnek daireyi inceliyor ve sahip olacakları evin hayalini daha rahat kurgulayabiliyorlar.”

Koordinat Çayyolu-

Yaklaşık 20 yıldan bu yana yurt içi ve dışında çok sayıda proje üreten YP İnşaat, Emlak Konut GYO işbirliği ile hayata geçirilen “Koordinat Çayyolu” projesini, Ümitköy’de inşa ediyor.

1+1’den 5+1’lere kadar 13 farklı konut seçeneğini bünyesinde barındıran, toplam 427 konuttan oluşan Koordinat Çayyolu; tamamlandığında, manzarasından, peyzajına; sosyal donatı alanlarından, lokasyonuna kentin en dikkati çeken projelerinden biri olacak.