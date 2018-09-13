Proje Yönetimi Profesyonelleri İstanbul'da Buluşuyor

PMI Türkiye’nin “PM SUMMIT” markası altında her yıl geleneksel olarak düzenlediği geniş katılımlı Proje Yönetimi Zirvesi, bu yıl 14-15 Eylül 2018 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor

PMI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çavuşoğlu, Apple, Google, Amazon gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin insanlara hizmet edecek kişisel dijital asistanları geliştirmek için milyonlarca dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, “Işınlama daha icat edilmedi bununla birlikte Artırılmış ve Sanal gerçeklik teknolojilerinin büyülü dünyaları bize evimizin koltuğundan Paris’deki Louvre müzesini gezebilmemizisağlayacak. Sanayide ise fabrikalardaki makine gücünün yerini akıllı robotların gücü alacak. Bunlar sadece Endüstri 4.0’ın yaşamımıza etki edecek birkaç örneği.” şeklinde konuştu.

Endüstri 4.0'ın gelmesinin pazarın kaotik bir hal almasına neden olacağına dikkat çeken Süleyman Çavuşoğlu, işletmelerinbu kaotik pazarda varlıklarını sürdürebilmek için iş yapış şekillerini, organizasyonlarını, tüketicilerine dokundukları tüm kanalları değiştirmek zorunda olacaklarını söyledi.Çavuşoğlu “Dinamik pazardaki hızla değişen tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için çevik yöntemleri hayatlarına geçirecekler, müşterilerinin dijital dünyada bıraktıkları ayak izlerini yapay zeka ve makine öğrenme algoritmalarıyla modelleyerek istek ve ihtiyaçlarını anlayacaklar, iş yapış şekillerinin her alanına teknoloji enjekte edecekler.” dedi.

PMI Türkiye olarak 14-15 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da yapacakları zirvenin temasını Endüstri 4.0 olarak belirlediklerini ifade eden Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti : “Güçlü konuşmacılarımız ve güzide katılımcılarımızla Endüstri 4.0’la birlikte değişen çalışan profilini, çalışma şeklimizi, işletmelerin hızla değişen istekleri için nasıl çevik bir organizasyon kurmaları gerektiğini, bu değişimler sonucu tüm parçaları birleştirerek ürünü ve gelişmeyi sağlayacak olan proje yöneticisinin rolü ve evrimini konuşup geleceğimize ışık tutacağız.”

14 Eylül2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan zirvede ana konuşmacıları arasında PMI Dünya Stratejiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Murat Bıçak ve danışmanlık ve telekom endüstrisinde 18 yılı aşkın deneyime sahip olanHuawei Technologies Singapur Baş Danışmanı Govind Balan yer alacak.Ana konuşmacıların dışında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ilk kadın başkanı olan Figen Kılıç'ta konuşmacılar arasında yer alacak.