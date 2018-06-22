PROGO'dan benzersiz seyahat deneyimi

Dünyadaki dijital dönüşümü referans alarak ulaşım sektörüne “Endüstri 4.0” anlayışını uygulayan PROGO, kullanıcılarına benzersiz bir seyahat deneyimi yaşatıyor. PROGO 9 ilde, özel dizayn edilmiş Mercedes Vito ve Sprinter marka araçlarla havalimanı transferi, şehir içi ve şehirlerarası yolcukların planlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bir mobil aplikasyon ve web uygulaması.

YASAL MEVZUATA UYGUN

PROGO yasal mevzuat ve kanunlara uygun şekilde gerekli tüm belgelere sahip, yerli büyük bir yatırımın ürünü. Bugün 1.200 aracıyla yollarda, vergisini Türkiye’de ödeyen, ülke ekonomisine değer katmaya odaklanmış bir anlayışa sahip olan PROGO, yolcuların faturalarını online ortamda takip edebildiği gibi kurumların ulaşım masraflarını kolayca izleyebilme imkanı sunuyor. PROGO’nun amacı öncelikle Türkiye içerisinde ihtiyaç olan şehirlerde hizmet ağını genişletmek, ardından bir Türk firması olarak sektördeki deneyimini yurtdışına taşımak.

YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ

Geleneksel taşımacılık sektöründeki 20 yıllık deneyimlerini dijital dönüşüm ile günümüz teknolojilerini kullanan, taşımacılık sektöründe mükemmeli yakalayan ve geleceğe yön verecek modeller geliştirmek için kullandıklarını söyleyen PROGO Kurucu ortağı Kerem Serkan Çoban, PROGO’ nun gerek sermaye gerekse mühendislik ve yönetim anlamında “yüzde yüz yerli ve milli” olduğunu belirtti.

GELECEKTEKİ KENDİMİZE HEDİYE VERİYORUZ

PROGO’ nun çalışma prensibi hakkında bilgi veren Kerem Serkan Çoban, “Dijital dönüşümünün en güzel ürünlerinden birisi olan PROGO’nun kullanıcıların istek ve taleplerine göre hizmet sunduğundan bahsetti. Bu noktada geleceğe yönelik planlama yapmak ve hediye vermek de mümkün. Örneğin beş gün sonraki kendinize bir transfer hediye edebilirsiniz. Böylece zamanı önceden belli olan ulaşım ihtiyaçlarınızı son ana bırakmadan, riske atmadan garanti altına almanız mümkün hale geliyor, üstelik değişmeyen fiyat politikası ile.

PROGO’da tüm araçların dijital ikizleri buluyor, bu sayede araçların ani hızlanma ve yavaşlama gibi tepkilerini merkezden eşzamanlı takip edilebiliyor. Bakımları varsa yıpranan parçalar sensörler aracılığıyla bildiriliyor ve servis randevuları otomatik oluşturuluyor. Taksi, minibüs, otobüs, metro gibi hiçbir kamu taşımacılığına rakip olmadan sektördeki talebi exclusive anlayıştan ödün vermeden herkes için erişebilir yolculuğu dönüştürmek için çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Çoban, hedeflerinin yıl sonunda 1.milyon kullanıcıya ulaşmak olduğunu söyledi.

İŞ MODELİMİZ, DİĞERLERİNDEN FARKLI

İş modeli olarak diğer uygulamalardan tamamen ayrılıyoruz. PROGO kendi araçlarıyla ve bu işi meslek olarak yapan özel eğitim almış şoförleriyle hizmet veriyor. Araç bekleyen kullanıcı değil, aracın kapıda hazır beklediği bir yolculuk hizmeti sunuyoruz. Yolculuk öncesi akıllı hesaplama algoritması sayesinde gidileceğiniz mesafenin fiyatını öğrenebiliyorsunuz. Yolculuk önceden planlanarak gerçekleştiği için yasal mevzuatlara uygun çalışıyor.

İSTANBUL’DAN UĞURLA, MUĞLA’DA KARŞILA!

Şoförlerimiz kapınızı açıyor, varsa bavullarınız yerleştiriyor. Exclusive hizmet sunmak ekonomik olmak kadar kullanıcılar için önemli. İstenildiği takdirde araçlara bebek koltukları eklenebiliyor. Yine isteğe bağlı olarak havalimanı karşılama hizmeti sunuluyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Muğla, Kayseri, Samsun ve Trabzon ’da aynı anda hizmet veren tek uygulama olma özelliğine de sahibiz. Lokasyon sayımızın fazla olması İstanbul’da evinden havaalanına giden bir kullanıcımızın Muğla ya da Antalya’da havaalanında karşılanıp yazlığına veya oteline bırakılması anlamına geliyor.

