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"Prestij Servis Hizmeti" tüm Türkiye'de yaygınlaşıyor

Generali Sigorta ve RS Servis arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle, Türkiye genelindeki Generali Kasko Sigortası müşterileri hasar sonrası “ücretsiz” 7 hizmet ve mini onarım ayrıcalığından yararlanacak.

"Prestij Servis Hizmeti" tüm Türkiye'de yaygınlaşıyor

Generali Sigorta ve RS Servis arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle, Türkiye genelindeki Generali Kasko Sigortası müşterileri hasar sonrası “ücretsiz” 7 hizmet ve mini onarım ayrıcalığından yararlanacak.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:02
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"Prestij Servis Hizmeti" tüm Türkiye'de yaygınlaşıyor

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta ve mini onarım, mobil parça onarım, hasar ve yenileme alanlarında hizmet veren RS Servis, gerçekleştirilen işbirliğiyle Türkiye genelinde Generali Kasko Sigortası müşterileri için hasar anında 7 “Prestij Servis Hizmeti”ni ücretsiz sunacak. İlki İstanbul’da başlayan, Ankara ve İzmir ile devam eden Prestij Servis Hizmeti’nden Generali Sigorta ve RS Servis işbirliğiyle beraber Generali’nin tüm Türkiye'deki kasko müşterileri yararlanabilecek. İşbirliği kapsamında Generali, kasko sigorta poliçesi olan tüm müşterilerini, beklenmedik hasarlar olması durumunda “Vale Hizmeti”, “Sınırsız İkame Araç”, “Boya Parlatma-Cila”, “Fırçasız Oto Yıkama”, “26 Nokta Mekanik Check-Up”, “%25 Bakım ve Mekanik Onarım İndirimi” ve “Direkt Ödeme” ayrıcalıklarıyla anlaşmalı RS Servis noktalarında ücretsiz buluşturacak.

Mini Onarım hizmeti ile hasarsızlık bozulmayacak

Generali Sigorta ve RS Servis işbirliğiyle, Generali kasko müşterileri hasar durumunda RS Servislerinde "Mini Onarım" hizmetinden de faydalanacak ve hasarsızlıkları bozulmayacak.

Ücretsiz Prestij Servis Hizmetlerine anında yönlendirme

Sigortacılık sektördeki en geniş teminatlara sahip olan Kasko Sigortası ürününü bir adım daha öteye taşıyan Prestij Servis Hizmeti’ne dair işbirliği kapsamında, Generali müşterileri hasar durumunda, 0850 555 55 55 numaralı Generali Sigorta Çağrı Merkezi’ni arayarak anlaşmalı RS Servis noktalarında ücretsiz hizmetlerden faydalanabilecek.

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