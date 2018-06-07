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PPG,16 ülkedeki iş ortaklarına İzmir’den eğitim verecek!

Dünyanın önde gelen boya ve yüzey kaplama şirketi olan ve bu yıl 135’inci yaşını kutlayan PPG, EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’nin ilk iş geliştirme ve uygulama merkezini İzmir’de açtı. PPG’nin Türkiye ve Ortadoğu’daki tüm müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan PPG İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi, toplamda 16 ülkeye boyahane ve süreç gelişimi konularında eğitim hizmeti verecek. Yılda 1500 kişiye ulaşılması planlanan merkez, şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaşmasıyla dikkat çekiyor. PPG Türkiye Ülke Müdürü Bülend Alpay, PPG İzmir İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin hem Türkiye hem de PPG dünyası için çok önemli bir merkez olduğunun altını çizerek, “İşin mutfağı diye adlandırabileceğimiz merkezimiz, sektörde kalifiye ustaların yetiştirilebileceği en doğru yer” açıklamasını yaptı.

PPG,16 ülkedeki iş ortaklarına İzmir’den eğitim verecek!

Dünyanın önde gelen boya ve yüzey kaplama şirketi olan ve bu yıl 135’inci yaşını kutlayan PPG, EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’nin ilk iş geliştirme ve uygulama merkezini İzmir’de açtı. PPG’nin Türkiye ve Ortadoğu’daki tüm müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan PPG İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi, toplamda 16 ülkeye boyahane ve süreç gelişimi konularında eğitim hizmeti verecek. Yılda 1500 kişiye ulaşılması planlanan merkez, şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaşmasıyla dikkat çekiyor. PPG Türkiye Ülke Müdürü Bülend Alpay, PPG İzmir İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin hem Türkiye hem de PPG dünyası için çok önemli bir merkez olduğunun altını çizerek, “İşin mutfağı diye adlandırabileceğimiz merkezimiz, sektörde kalifiye ustaların yetiştirilebileceği en doğru yer” açıklamasını yaptı.

07 Haziran 2018 Perşembe 13:02
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PPG,16 ülkedeki iş ortaklarına İzmir’den eğitim verecek!

Dünyada 60'dan fazla ülkede üretim tesisi bulunan boya ve özel ürünler endüstrisinin lider kuruluşu PPG, EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’nin ilk iş geliştirme ve uygulama merkezini İzmir’de açtı.  Yaklaşık 2 milyon TL yatırımla hayata geçen ve her yıl 1.500 kişiye hizmet verilmesi planlanan PPG İzmir İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi, açılışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yüzde 90 doluluk seviyesine ulaşmasıyla dikkat çekiyor. İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi olarak PPG dünyasında bir ilk olan merkez, başta Türkiye ve Ortadoğu olmak üzere 16 ülkenin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak. PPG İzmir İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi, bu ülkelerin yanı sıra Avrupa’ya da ürün test ve demoları için imkân sağlayacak. 

EMEA’ya kalifiye usta yetiştirilecek!
PPG İzmir İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nde boyahane gelişimi ve yönetimi, boya prosesleri ve boyahane iş akışı, servis danışmanlığı, ekspertiz eğitimi ve boya kusurları gibi boyahane ve süreç gelişimi gibi konularda eğitim hizmeti verilecek. PPG Türkiye Ülke Müdürü Bülend Alpay, sektör ihtiyaçlarına göre son teknoloji ile donatılan PPG İzmir İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin hem Türkiye hem de PPG dünyası için çok önemli bir merkez olduğunun altını çizerek, “PPG dünyasında bir ilk olan merkezimizin Türkiye’de açılması bizim için gurur verici bir gelişme. İşin mutfağı diye adlandırabileceğimiz merkezimiz sektörde kalifiye ustaların yetiştirilebileceği en doğru yer. Bu anlamda PPG İzmir İş Geliştirme ve Uygulama Merkezi’mizin sektörde kalifiye usta gibi büyük sıkıntıların çözümünde de önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” diye konuştu.
 

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