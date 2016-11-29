PPG, yeni verniği D8175‘i satışa sundu!

Hem işçilik hem de fırında harcanan yakıt ve enerji maliyetlerini düşüren D8175, aynı zamanda mükemmel parlaklık ve pasta cila kalitesinden de ödün vermiyor. Ortalama bir boyahane fırınının saat başı 8 litre yakıt tükettiği göz önüne alındığında, araç başına 25 dakikalık tasarrufun önemi daha da çok ortaya çıkıyor. PPG’nin yeni verniği D8175 ayrıca 40°C sıcaklıkta 20 dakika, oda sıcaklığında ise 90 dakikada kuruma özelliğine sahip.

PPG Türkiye hakkında

Yüzyılı aşkın süredir hayatı kolaylaştıran sayısız yenilikçi ürünün mucidi olan PPG, 1994 yılından bu yana Türkiye’de 100’den fazla çalışanı ile faaliyet göstermektedir. PPG Türkiye; Otomotiv, Oto Tamir, Endustriyel, Havacılık, Marin, Koruyucu, Paketleme Boyaları çözümleri ve otomotiv, inşaat, kimyasal üretim gibi onlarca sektörde sunduğu endüstriyel ürünleriyle müşterilerine yaratıcı çözümler sunar. Türkiye’de üretim faaliyetlerini de gerçekleştiren PPG, 1999 yılından itibaren faaliyete başladığı Bursa fabrikasında, otomotiv, paketleme ve ana sanayi gibi birçok farklı sektöre yönelik ürünlerin yanı sıra, boya, macun, astar ve çeşitli kaplama malzemelerinin üretim ve ihracatını yapmaktadır.