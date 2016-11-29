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PPG, yeni verniği D8175‘i satışa sundu!

29 Kasım 2016 Salı 10:42
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1883 yılından bu yana otomotiv boya ve kaplama sektörüne hizmet veren ve Avrupa’daki her 3 araçtan 2’sinin boya tedarikçisi olan PPG, araç tamir sayıları yüksek olan ve yoğunluktan şikâyetçi boyahaneler için özel geliştirdiği D8175 – Rapid Performance vernik ile müşterilerine daha kısa tamir süreleri ve artan verimlilik sunuyor. Normal tamir süreçlerinde 30 dakika olan kurutma süresini araç başına 5 dakikaya indiren D8175 sayesinde işletmeler gün içerisinde daha fazla araç teslim edebiliyor.

PPG, yeni verniği D8175‘i satışa sundu!
Hem işçilik hem de fırında harcanan yakıt ve enerji maliyetlerini düşüren D8175, aynı zamanda mükemmel parlaklık ve pasta cila kalitesinden de ödün vermiyor. Ortalama bir boyahane fırınının saat başı 8 litre yakıt tükettiği göz önüne alındığında, araç başına 25 dakikalık tasarrufun önemi daha da çok ortaya çıkıyor. PPG’nin yeni verniği D8175 ayrıca 40°C sıcaklıkta 20 dakika, oda sıcaklığında ise 90 dakikada kuruma özelliğine sahip.

PPG Türkiye hakkında

Yüzyılı aşkın süredir hayatı kolaylaştıran sayısız yenilikçi ürünün mucidi olan PPG, 1994 yılından bu yana Türkiye’de 100’den fazla çalışanı ile faaliyet göstermektedir. PPG Türkiye; Otomotiv, Oto Tamir, Endustriyel, Havacılık, Marin, Koruyucu, Paketleme Boyaları çözümleri ve otomotiv, inşaat, kimyasal üretim gibi onlarca sektörde sunduğu endüstriyel ürünleriyle müşterilerine yaratıcı çözümler sunar. Türkiye’de üretim faaliyetlerini de gerçekleştiren PPG, 1999 yılından itibaren faaliyete başladığı Bursa fabrikasında, otomotiv, paketleme ve ana sanayi gibi birçok farklı sektöre yönelik ürünlerin yanı sıra, boya, macun, astar ve çeşitli kaplama malzemelerinin üretim ve ihracatını yapmaktadır.

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