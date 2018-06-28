PPG Türkiye’den kadın çalışanların istihdamına tam destek!

Dünyada 60’dan fazla ülkede üretim tesisi bulunan boya ve özel ürünler endüstrisinin önde gelen kuruluşlarından PPG’nin Türkiye iştiraki PPG Türkiye, nisan ayı itibariyle Kadın Liderlik Konseyi’ne (WLC) dahil oldu. Bu kapsamda PPG tarafından desteklenen “Diversity-Farklılık” programları içinde de yer alan WLC, kuruluşunu tamamladığı ülkelerde, kadınlara karşı negatif cinsiyet ayrımcılığına karşı bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. PPG Türkiye’nin WLC’ye katılması dolayısıyla Adile Sultan Yalısı’nda düzenlenen lansmanda PPG’de görev alan kadın çalışanlarla, EMEA’da görevli üst düzey yöneticiler ile WLC’nin yöneticileri bir araya geldi. Etkinliğe ayrıca kadınların istihdama yönelik katılımının artırılması konusunda Türkiye’de önemli çalışmalara imza atan TurkishWin ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak ile kadınların iş hayatına daha fazla katılmalarını ve üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerini amaçlayan Professional Women’s Network’ün (PWN) Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun da katıldı.

PPG Türkiye’den Kadınlar İçin Yol Haritası

Lansman çerçevesinde düzenlenen oturumlarda PPG’de görev alan kadın çalışanların sayısının artırılması, kadın çalışan katılımcılığının yükseltilmesi ve gelişimine ilişkin bir yol haritası çizildi. Belirlenen yol haritası çerçevesindeki beklentiler ve hedefler paylaşıldı. Bu paylaşımlar PPG Türkiye’nin WLC içinde yapacaklarının bir sözü olarak belirlendi ve kurumun kadınlara yönelik iletişim, gelişim ve sosyal sorumluluk planları olarak takip edilmeye başlanması kararı alındı. Toplantı kapsamında kadınlar tarafından yönetilmesi planlanan profesyonel - sosyal bir kulüp oluşturulmasına, kadın çalışanların iş hayatında yaşadığı sorunların çözümüne yönelik de ortak akıl yürütülmesine karar verildi.

PPG Türkiye ve WLC’den Ortak Hedef!

PPG’de görev alan kadın çalışanların sayısını ve etkinliğini artırmayı hedefleyen WLC, bu kapsamdaki çalışmaları destekliyor. PPG Türkiye de kadın istihdamına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kadın çalışanların öncelikli olarak dahil olmak isteyecekleri, kariyer açısından gelişme imkanlarına daha fazla sahip olacakları ve görev almayı uzun yıllar sürdürmek isteyecekleri bir kurum olmayı hedefliyor. PPG Türkiye bu hedefi doğrultusunda da farklı olmanın güzelliği ve önemini aktarabilmek açısından rol model olmayı amaçlıyor.

