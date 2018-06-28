Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96227
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5916
STERLİN
6.0063
EURO
5.3181

PPG Türkiye’den kadın çalışanların istihdamına tam destek!

Dünyanın önde gelen boya ve yüzey kaplama şirketi olan ve bu yıl 135’inci yaşını kutlayan PPG’nin Türkiye iştiraki PPG Türkiye, faaliyetlerini yaygın olarak EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’nde sürdüren Kadın Liderlik Konseyi’ne (WLC) katıldı. Bu işbirliği ile kadınların iş hayatına katılımını en üst seviyelere çıkarmayı ve kadın çalışanların öncelikli tercihi olmayı hedefleyen PPG Türkiye, bu kapsamda oluşturduğu yol haritası ve yürüttüğü projeleriyle “rol model” olmayı amaçlıyor.

PPG Türkiye’den kadın çalışanların istihdamına tam destek!

Dünyanın önde gelen boya ve yüzey kaplama şirketi olan ve bu yıl 135’inci yaşını kutlayan PPG’nin Türkiye iştiraki PPG Türkiye, faaliyetlerini yaygın olarak EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’nde sürdüren Kadın Liderlik Konseyi’ne (WLC) katıldı. Bu işbirliği ile kadınların iş hayatına katılımını en üst seviyelere çıkarmayı ve kadın çalışanların öncelikli tercihi olmayı hedefleyen PPG Türkiye, bu kapsamda oluşturduğu yol haritası ve yürüttüğü projeleriyle “rol model” olmayı amaçlıyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 12:56
11 Okunma
PPG Türkiye’den kadın çalışanların istihdamına tam destek!

Dünyada 60’dan fazla ülkede üretim tesisi bulunan boya ve özel ürünler endüstrisinin önde gelen kuruluşlarından PPG’nin Türkiye iştiraki PPG Türkiye, nisan ayı itibariyle Kadın Liderlik Konseyi’ne (WLC) dahil oldu. Bu kapsamda PPG tarafından desteklenen “Diversity-Farklılık” programları içinde de yer alan WLC, kuruluşunu tamamladığı ülkelerde, kadınlara karşı negatif cinsiyet ayrımcılığına karşı bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. PPG Türkiye’nin WLC’ye katılması dolayısıyla Adile Sultan Yalısı’nda düzenlenen lansmanda PPG’de görev alan kadın çalışanlarla, EMEA’da görevli üst düzey yöneticiler ile WLC’nin yöneticileri bir araya geldi. Etkinliğe ayrıca kadınların istihdama yönelik katılımının artırılması konusunda Türkiye’de önemli çalışmalara imza atan TurkishWin ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak ile kadınların iş hayatına daha fazla katılmalarını ve üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerini amaçlayan Professional Women’s Network’ün (PWN) Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Satun Olsun da katıldı.

PPG Türkiye’den Kadınlar İçin Yol Haritası
Lansman çerçevesinde düzenlenen oturumlarda PPG’de görev alan kadın çalışanların sayısının artırılması, kadın çalışan katılımcılığının yükseltilmesi ve gelişimine ilişkin bir yol haritası çizildi. Belirlenen yol haritası çerçevesindeki beklentiler ve hedefler paylaşıldı. Bu paylaşımlar PPG Türkiye’nin WLC içinde yapacaklarının bir sözü olarak belirlendi ve kurumun kadınlara yönelik iletişim, gelişim ve sosyal sorumluluk planları olarak takip edilmeye başlanması kararı alındı. Toplantı kapsamında kadınlar tarafından yönetilmesi planlanan profesyonel - sosyal bir kulüp oluşturulmasına, kadın çalışanların iş hayatında yaşadığı sorunların çözümüne yönelik de ortak akıl yürütülmesine karar verildi.

PPG Türkiye ve WLC’den Ortak Hedef!
PPG’de görev alan kadın çalışanların sayısını ve etkinliğini artırmayı hedefleyen WLC, bu kapsamdaki çalışmaları destekliyor. PPG Türkiye de kadın istihdamına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kadın çalışanların öncelikli olarak dahil olmak isteyecekleri, kariyer açısından gelişme imkanlarına daha fazla sahip olacakları ve görev almayı uzun yıllar sürdürmek isteyecekleri bir kurum olmayı hedefliyor. PPG Türkiye bu hedefi doğrultusunda da farklı olmanın güzelliği ve önemini aktarabilmek açısından rol model olmayı amaçlıyor.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan'dan Mevlana'ya Vuslat yolculuğu
Eyüpsultan'dan Mevlana'ya Vuslat yolculuğu
Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri 4.0 Paneli’ne ilgi büyük oldu
Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri 4.0 Paneli’ne ilgi büyük oldu
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü’nde unutulmaz gece
Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü’nde unutulmaz gece

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim