POS AŞ, 2018 yılında geliştirdiği yazılımlarla perakende sektörünü değiştirecek

Perakende sektörüne yazarkasa donanım ve yazılım ürünleri, proje yönetimi ve danışmanlık gibi uçtan uca çözümler sunan POS AŞ, ürettiği yeni nesil ödeme araçlarıyla mağaza deneyiminde yenilikler ve kolaylıklar sağlıyor. Alışveriş kavramı tüm dünyada önemli bir dönüşümden geçerken POS AŞ, alışverişi sıradan bir alım-satım işleminin ötesine taşıyarak bireysel ihtiyaçlara göre anında çözüm geliştirilen başlı başına bir deneyim haline getiriyor.



Alışveriş deneyimine yenilikçi çözümler üretmeye devam eden POS AŞ, E-Campaign Kampanya Arama Motoru, Click & Collect, Servis Bus, Payment Broker ve CRM Broker çözümleri ile 2018 yılında da perakende sektörünü ve mağaza deneyimini dönüştürmeyi hedefliyor.



E-Campaign (kampanya motoru) adı verilen yöntem ile kasadan, tabletten ya da mobil cihazlardan alışveriş yapan müşterilerin tüm kazanımlarının ortak bir platformda birleştirilmesi hedefleniyor. Söz konusu çözüm sayesinde mağaza, indirimleri, harcanılan ya da kazanılan puanlar elektronik kuponlar, SMS kodları, müşterinin hangi kanal aracılığı ile alışveriş yapıldığından bağımsız olarak aynı şartlar altında yönetebiliyor.



Click & Collect ise tüketicinin, alışveriş yaptıktan sonra seçilen ürünlerin eve gelmesini talep etmesine ya da mağazada olmayan ürünleri satın almasına olanak veriyor. Bu çözümle müşteriler,

internet sitesinden ya da mobilden yapmış olduğu alışverişi mağazadan teslim alabiliyor veya ödemesini mağazada yapabiliyor

mağazadan aldığı ürünlerin evine teslim edilmesini isteyebiliyor başka mağazadan teslim almayı talep edebiliyor.

POS AŞ'nin Servis Bus çözümü, müşteri ile ilgili bilgilerin tüm mecralarda ortak olmasını sağlayan bir ürün. Cep telefonu numaranız, kartınız gibi farklı sistemlerde kullanılan bilgileriniz Servis Bus ile tek bir mecrada toplanıyor. Verilerin her mecrada her an aynı şekilde ulaşılabilir olması, müşteri deneyimi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açısından da önem taşıyor. Müşterilerin bilgilerinin tek bir yerde tutulması, müşteri verilerinin güvenliğini sağlıyor.



CRM Broker ise perakendecilerin birden fazla CRM sistemini aynı anda destekliyor. Son zamanlarda sayısı artan CRM firmaları ile işbirliği içinde çalışan perakendeciler, CRM Broker ile aynı anda birden fazla CRM sistemini kullanıp World programına dahil olabiliyor. POS AŞ'nin bir diğer çözümü Payment Broker ise birden fazla sanal ödemenin aynı anda çalışmasını sağlıyor.



Konuyla ilgili konuşan POS AŞ Genel Müdür Yardımcısı Gülümhan Akalın, şu açıklamalarda bulundu: “POS AŞ donanım ve yazılımlarını tüketicilere çok kanallı bir perakende ve alışveriş deneyimi sunmak amacıyla geliştiriyor. Pazardaki rekabetin en önünde yer alıp kendi müşterilerine en iyi hizmeti sunmak isteyen perakendecilere satış süreçlerini iyileştirip verilerini daha güvenli hale getirecek ve birçok kullanım senaryosunu destekleyebilecek yeni çözümler sunuyoruz. Çözümlerimizle perakende sektörü firmalarına müşterilerini alışveriş sırasında tanıyıp onlara özel kampanya ve teklifler oluşturma imkânı sunuyoruz. Sunduğumuz ve sunmak istediğimiz imkanları geliştirirken kullanıcıların istekleri bizim için çok önemli. Müşterilerimiz yorumlarını bizimle paylaştıkça geliştirmelerimizi onların ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye devam edeceğiz.”



POS A.Ş. hakkında

POS A.Ş., perakende sektöründe yer alan farklı segmentteki perakendeciler için POS yazarkasa donanım ve yazılım ürünleri, kuruluş, destek, proje yönetimi, danışmanlık ve bakım hizmetleri kapsamında uçtan uca çözümler sunmaktadır. POS A.Ş. tarafından geliştirilmiş olan mağazacılık ön ofis yazılımı olan Genius uygulamaları, POS yazarkasa donanımları üzerinde yurtiçinde ve yurtdışında uluslararası müşterilerde olmak üzere pek çok perakendeci tarafından kullanılmaktadır. POS A.Ş. 1993 yılında POS Perakende Otomasyon Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. IBM Türk Ltd.Şti. ve Aytaş A.Ş. ortaklığı ile kurulmuştur. Nisan 2012'de Toshiba TEC'in IBM Perakende Çözümler ve Hizmetler grubunu satın alacağını duyurmasının ardından Ağustos 2012'de ilk grup ülkelerin yeni kurulan Toshiba Global Commerce Solutions'a geçişi gerçekleşmiştir. 30 Eylül 2012 itibarıyla ikinci grup ülkelerle birlikte Türkiye de geçişini tamamlamıştır. Böylece, aynı organizasyon yapısı ve unvanı korunarak, POS A.Ş.'nin hisseleri IBM'den Toshiba Global Commerce Solutions'a devrolmuştur.