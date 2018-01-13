Porsche’den 2017 yılında rekor satış

Porsche AG, 2017 yılında dünya çapındaki müşterilerine 246 bin otomobilin teslimatını gerçekleştirdi. Satışlarını yüzde 4 artıran spor otomobil üreticisi, 2016 yılında kırdığı satış rekoruna bir yenisini daha eklemiş oldu. Bu başarının önemli kısmı Yeni Panamera satışlarından geldi. Yeni Panamera satışları bir önceki yıla göre yüzde 83 artarak 28 bin adede ulaştı.

En çok tercih edilen model Macan

Panamera dışında, geçen yıla kıyasla satışlarında büyük artış yaşanan bir diğer model de 718 serisi. Ortadan motorlu spor otomobil satışları yüzde 6 artışla, yaklaşık 25 bin adede ulaştı. Dünya çapında, Porsche’nin efsanevi 911 Ailesine olan hayranlık da sürüyor: 2017’de, 32 binden fazla 911, dünyanın dört bir yanındaki alıcılarıyla buluştu. Satışları geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 2 artışla 97 bin adedin üzerine çıkan Macan, en çok satan Porsche modeli olma unvanını korudu.

En büyük pazar Çin

Çin halen Porsche’nin en büyük pazarı konumunda… Çin’e yapılan satışlar geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 10 artarak, 71 bini aştı. Her birinde satışların yüzde 2 oranında arttığı ABD ve Avrupa da, geçtiğimiz yıl elde edilen başarıyı ileriye taşıyan diğer bölgeler arasında yer aldı.