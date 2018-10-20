Porsche, Taycan ile elektrik çağına kalıcı bir giriş yapıyor

Modellerin yüzde 50’si elektrikli olacak

Konuyla ilgili yorum yapan Porsche’nin İcra Kurulu Başkan Vekili ve Finans ve Bilgi Teknolojileri’nden sorumlu İcra Kurulu Üyesi Lutz Meschke, “2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını öngörüyoruz. Bunun gerçekleşebilmesi için geliştirme ve üretim gibi alanlara ve personel eğitimine önemli yatırımlar yapmak gerekiyor. Buna rağmen, en az yüzde 15 olan hedef kar marjı değişmeden kalıyor. Ayrıca uygulanan etkili süreçlere ek olarak, dijital ürün ve hizmetlerden elde edilen gelirin de ekonomik başarımıza olan katkısı artacak.” diye konuştu.

Yeni Taycan’ın üretimi ve Zuffenhausen'deki ana fabrikada “fabrika içinde fabrika” modeliyle inşa edilmekte olan montaj tesisleri, benimsenen etkili yaklaşıma birer örnek teşkil ediyor. Bu gelişme, Porsche'nin geleneksel üretim bandı prensibinden uzaklaştığını net bir şekilde ifade ediyor. Üretim ve Lojistikten sorumlu İcra Kurulu Üyesi Albrecht Reimold ise şu açıklamayı getiriyor: “Esnek üretim bandı uygulamasına geçecek olan Porsche, kesintisiz seri üretim sürecinde sürücüsüz taşıma sistemleri kullanan ilk otomobil üreticisi olacak.” Bu sayede, ünlü spor otomobil markası, geleneksel devamlı üretim ilkesinin avantajlarını çok yönlü montajın esnekliğiyle birleştirebilecek. Buna ek olarak, kullanılan alanın büyüklüğü değişmeden iş döngülerinin sayısı da arttırılabilecek. “Akıllı, yeşil, yalın” konseptine ek olarak Porsche aynı zamanda kaynak dostu üretim uygulamalarını hayata geçiriyor. Gelecekte hiçbir çevresel etki bırakmayan tamamen sıfır etki konseptine sahip bir fabrika kurma üzerine kurgulanan üretim hedefi kapsamında Taycan, karbon nötr bir üretim sürecine sahip.

Taycan için 1200 kişilik istihdam

Taycan'la beraber Zuffenhausen'de 1.200 kişiye istihdam olanağı doğuyor. İnsan Kaynakları ve Sosyal İlişkilerden sorumlu İcra Kurulu Üyesi Andreas Haffner ise, “Taycan, Porsche tarihinde en çok istihdam yaratan model.” vurgusunu yapıyor. Yeni çalışanların hepsi Taycan'ı üretmeyecek; bir kısmı iki kapılı spor otomobillerin üretiminde de görev alacak. Porsche'nin Taycan'a yönelik hedefi, deneyimli spor otomobil üreticilerinden ve yeni alınan personelden oluşan verimli bir ekip oluşturmak. Bu gelişmeyle beraber Zuffenhausen'daki eğitim merkezi binasında inşa edilmiş olan özel bir üretim tesisinde geniş çaplı bir eğitim girişimi de hayat bulacak. Dijital dönüşüm ile ilgili konularda 1.200'den fazla eğitim ünitesini içeren ve kullanıcıların bağımsız olarak ihtiyaçlarına uygun bir şekilde çalışmalarına olanak tanıyan bir dijital öğrenme platformu da Porsche'nin dijital ve elektrikli çağa yönelik atılımlarında şirketin yanında yer alan tüm çalışanların kullanımına açık olacak.

Motor sporları ve seri üretim arasındaki yakın iş birliği, bilgi paylaşımının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Birden fazla Le Mans zaferine sahip olan Porsche 919 Hybrid gibi Taycan da gücünü inovatif 800 V teknolojisinden alıyor. Bataryadan elektronik aksama, e-makinelerden şarj sürecinin kapasitesine kadar elektrikli aktarma organlarının tamamını voltaj düzeyi belirlediğinden, bu 919 için verilen en önemli kararlardan biriydi. Çığır açan bir yaklaşımla özel olarak 800 V teknolojisiyle uyumlu parçalar geliştiren Porsche, sıvı soğutmalı lityum-iyon batarya da dahil olmak üzere teknik olarak mümkün olan sınırları zorladı. Motor sporlarının yoğun rekabet ortamında Porsche teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Marka eşi benzeri görüşmemiş bir güç yoğunluğuna ulaşmayı başardı. Taycan bağlamında ise bu başarı şu anlama geliyor. Otomobilin 800 V mimarisi sayesinde lityum iyon batarya sadece dört dakika içinde yeniden şarj edilerek 100 kilometrelik bir menzili (NEDC – Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü’ne göre) kat edecek kadar enerjiyi garanti edebiliyor. Porsche, 2019/2020 sezonunda Formula E'ye girdiğinde, bu bilgi aktarımı yepyeni bir seviyeye ulaşacak.

Hızlı şarj süreçleri için güçlü şarj sistemleri şart. Bu nedenle Porsche E-Performance hem ev koşulları hem de hareket halindeki durumlar için geliştirdiği çözümlerle tüm altyapı alanlarını kapsıyor. 22 kW'a kadar kapasiteye sahip olan Porsche Mobile Charger Connect, Taycan'ı evde bir gecede şarj etmek için hızlı ve kolay bir alternatif sunuyor. Otomobil ayrıca indüktif teknoloji kullanılarak şarj edilebiliyor. BMW, Daimler ve Ford’un da dahil olduğu bir ortak girişim olan Ionity kapsamında Porsche, 2019 yılı sonuna kadar Avrupa genelinde şarj noktası başına 350 kW kapasiteli 400 ultra hızlı şarj istasyonu inşa edecek. ABD'de ise VW Grubu’nun girişimi olan Electrify America, 2019 yılından itibaren 300 otoyol istasyonuna şarj dolum altyapısının (350 kW'a kadar kapasite) kurulmasına öncülük edecek. Taycan'ın lansmanına yaklaşırken, Porsche ayrıca en fazla 20 ülkede yer alan oteller gibi farklı destinasyonlarda 2.000'in üzerinde AC şarj noktası kurmayı planlıyor. Müşteriler, Porsche şarj hizmetinden faydalanarak Porsche şarj ağına erişebilecek. Bu, farklı servis sağlayıcılar tarafından yürütülen ve çok sayıda şarj istasyonuna erişim olanağı tanıyan Avrupa çapında bir çözüm. Porsche, bu hizmet kapsamında bir merkezi faturalandırma sistemi uygulayacak.