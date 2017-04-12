banner100


banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Polisten kaçarken aracıyla ırmağa düşen sürücü kayboldu

12 Nisan 2017 Çarşamba 12:41
Bu haber 12 kez okundu

- Amasya'da kaza yaptıktan sonra polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücü, Yeşilırmak Nehri'ne yuvarlanarak akıntıya kapıldı

Polisten kaçarken aracıyla ırmağa düşen sürücü kayboldu
 AMASYA (AA) - Amasya'da kaza yaptıktan sonra polisten kaçarken otomobiliyle ırmağa düşerek kaybolan sürücünün bulunması için çalışma yapılıyor.
Sürücüsü Kaya D. olduğu belirtilen otomobil, gece saatlerinde kent merkezinde park halindeki araçlara çarptı. Bu kişinin polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışması sonucu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler otomobilin peşine düştü. 

Kaçışı sırasında polis aracına çarpan ve bir polisin yaralanmasına neden olan sürücü, Hacılar Meydanı mevkisinde yoldan çıkarak Yeşilırmak Nehri'ne yuvarlandı. Sürücü, daha sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye personelinden oluşan 30 kişilik ekip, kaybolan sürücüyü arama çalışması başlattı. Ekipler, havanın aydınlanmasının ardından otomobili nehirden çıkardı ancak Kaya D'ye ulaşamadı.

Ekipler, yaklaşık 10 kilometrelik alanda nehrin her iki tarafında şüphelendikleri bölgelerde dalış yaparak ve tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyor.Amasya AFAD Müdürü Sinan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinden bu yana ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kaybolan kişi bulunana kadar aramaya devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.