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Polise moral ziyareti

14 Aralık 2016 Çarşamba 13:25
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Türkiye Boks Federasyonu yönetimi, boksörler ve Etimesgut Belediyespor Futbol Takımı, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

Polise moral ziyareti
ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu, boksörler ve Etimesgut Belediyespor Futbol Takımı, Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

İstanbul'daki terör saldırısının ardından polis ekiplerine moral vermek isteyen federasyon başkanı Eyüp Gözgeç, yönetim kurulu üyeleri, milli boksörler, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor'un yöneticileri, teknik ekip ve futbolcuları, Ankara Çevik Kuvvet Yerleşkesi'nde, Çevik Kuvvetten Sorumlu İl Emniyet Müdürü Uğur Çelik, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Yılmaz Ergan ve polislerle bir araya geldi.

Uğur Çelik, ziyarette yaptığı konuşmada Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleriyle tüm Emniyet Teşkilatı adına ziyaret için teşekkür etti.

Elim olaydan sonra milletin ve halkın verdiği destek nedeniyle gurur ve onur duyduklarını ifade eden Çelik, "Arkadaşlarımızın görevlerindeki moral ve motivasyonunda spor kulüplerimizin ve federasyonların nazik icabetleri çok etkili oluyor." dedi.

Kapılarının her zaman açık olduğunu dile getiren Çelik, "Ziyaretleriniz, arkadaşlarımızın çalışma şevkinin artmasında, vatana millete bağlılıklarının yenilenmesinde büyük etki sağlıyor. Umarız ki böyle olaylar bir daha yaşamayız. Lütfen her zaman, rutin zamanlarda, müsabakalar esnasında da birlikteliğimizi, kol kola, omuz omuza olduğumuzu gösterelim, dünyaya haykıralım, ifade edelim." diye konuştu.

Federasyon başkanı Eyüp Gözgeç de saldırıyı kınadıktan sonra şu ifadeleri kullandı:

"Hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimizin, yaralılarımızın hatırasına ölenlere rahmet, yaralılara Allah'tan sıhhat diliyorum. Kahraman polislerimizin yanında olmak istedik. Sizlerle Türk milleti iftihar ediyor. Bir kez daha destan yazarak Türk milletinin kalbinde büyük yer edindiniz. Türk milleti bölünmeyecek, ayrılmayacak, ayrışmayacaktır. Vatan hainleri bilsin ki, Türk milleti her zaman dimdik ayakta, polisinin, askerinin yanında ve bekçisidir."

Konuşmaların ardından ziyaretçiler, polislere karanfil verdi.

Anadolu Haber Ajansı
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