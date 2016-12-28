banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

"Polis amcam üşüyor" diye ağlayan çocuk

28 Aralık 2016 Çarşamba 17:50
Bu haber 433 kez okundu

Mersin'de görevli polis memuru, yaklaşık 1 yıl önce yaptığı uygulama sırasında "Polis amcam üşüyor" diyerek kendisine sarılıp ağlayan çocukla evinde bir araya geldi

MERSİN (AA) - Mersin'de görevli trafik polisi Ziya Meral, yaklaşık 1 yıl önce "Polis amcam üşüyor" diyerek kendisine sarılıp ağlayan çocuğu evinde ziyaret etti.

Ailesiyle bir ziyaretten dönerken kavşakta uygulama yapan trafik polisini görerek "polis amcam üşüyor" diye gözyaşı döken ve o ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada ilgi gören 7 yaşındaki Ali Kemal Demir ile tesadüf eseri adresini öğrenen polis memuru Ziya Meral bir araya geldi.

Meral, evinde ziyarete gittiği ve kendisini kapıdan karşılayan çocuğa polis beresi ve tişörtü hediye etti.

Ziya Meral, yaptığı açıklamada, geçen yıl uygulama sırasında ellerinin üşüdüğünü, ailesiyle yoldan geçen Ali Kemal'in de kendisini gördüğünü anlattı.

Çocuğun eve gidene kadar "polis amcam üşüyor" diye ağlaması üzerine ailesinin çocuğu yanına getirdiğini belirten Meral "Yanıma geldiğinde ağlıyordu. Biz de orada duygulandık. Üzülmesin diye ben ağlamadım. Kendisini sarılarak teselli ettim. 'Polis amcam üşüyor' diye ağlayan çocuk dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bizim ülkemize mahsustur. Bunun gibi vatan evlatları varken, bu ülkeyi kimse bölemez." diye konuştu.

Trafik polisi Meral, o günden sonra ailenin adresine ulaşmaya çalıştığını aktararak, "Bir tanıdık aracılığıyla tesadüfen adrese ulaşabildim. Üzerinden tam 1 yıl geçmiş. Geç oldu ama o çocukla hasret giderdik." dedi. 

Ali Kemal Demir de yoldan geçerken polisin ellerini birbirine sürterek ısınmaya çalıştığını gördüğünü, bunun üzerine yanına gitmek istediğini anlattı.

Eve gittikten sonra ailesiyle yeniden polis memurunun yanına geldiklerini belirten Demir, "Ben sarıldıktan sonra ısındığını söyledi. Ben de eve döndüm. İleride polis olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.