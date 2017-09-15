“Plastik ve Ambalaj sektöründe kalifiye iş gücü”

Plastik ve ambalaj sektöründeki kalifiye eleman sıkıntısı, firmaları sektörde değişim ve gelişme konusunda, yeni projeler ve yöntem arayışına sokarken sektörde yer alan markalardan Sedat Tahir A.Ş. İş Geliştirme Koordinatörü Gökhan Tiritoğlu, kalifiye eleman sıkıntısı sebebiyle kadrolarını kendilerinin eğitmek zorunda olduklarının altını çizdi.

Hızlı tüketim malları sektöründe üretici firmaların en önemli avantajı hem hızlı tüketim, hem de üretim sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak zaman zaman kesişen, çoğu zaman da zıt olan yapıya ayak uydurabilen elemanlara sahip olabilmektir. Türkiye’de hemen hemen her sektörde var olan nitelikli iş gücü sıkıntısı, plastik ve ambalaj sektöründe de mevcut. Yoğun rekabet ortamı firmaların da sürekli bir değişim ve yenilenme içerisinde olmasını gerektirdiğinden yeni kuşaklar, oldukça önem taşıyor. Yeni eğitim sezonunun başlamasıyla gündeme gelen kalifiye eleman konusunda firmaların ortak düşüncesi, mesleğe yönelik eğitim almış ve mesleki alanda kendisini geliştirebilecek alt yapı ile donatılmış yeni mezunların daha çok olması.

COOK Sedat Tahir A.Ş. İş Geliştirme Koordinatörü Gökhan Tiritoğlu “Plastik sektörünün en büyük problemlerinden biri yaptığımız işi daha önce yapmış, tecrübeli ve sektörde yetişmiş personelin neredeyse yok olmasıdır. Bu bakımdan mesleki eğitim veren okullar ve Meslek Yüksek Okulları ile iş birliği yaparak projeler üretiyoruz. Staj uygulamalarında özellikle işin içine dahil etmeye çalışıyor ve gelecek kadrolarımız için değerlendiriyoruz. Onun dışında kalifiye eleman sıkıntısı sebebiyle kendi kadrolarınızı kendiniz eğitmek zorundasınız. Temel olarak teknik mesleki eğitim almış kişileri özel eğitimlerle, iş başı eğitimleriyle destekleyerek ve bire bir ilgilenerek pozisyona adapte etmeye çalışıyoruz. Yıllık eğitim takvimlerimize mutlaka kişisel gelişimlerini destekleyecek ve performanslarını geliştirecek eğitimler ekliyoruz. Yöneticiliğe yeni terfi eden çalışanlarımız ile birebir çalışmalar yapıyor, yeni projeler geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Şirketimizde yapılan her işin, üstlenilen her görevin şirketimizin gelişimine katkı sağlayacağını ve kendilerini değerli hissetmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. “ dedi. Tiritoğlu, eğitim hayatında bu konuda yol almak isteyen öğrencilerin de aslında nasıl yol alacakları konusunda danışmanlara ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, sektörün ihtiyacı olan kalifiye elemanların plastik eğitimi veren bölümlerde veya endüstri meslek okullarında eğitim görmeleri konusunda bilgilenmelerinin şart olduğunu dile getirdi.

Basın Bülteni