Plastik sanayinin acı kaybı

İbrahim Özaydın’ın vefatının ardından bir açıklama yapan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi: “Merhum İbrahim Özyadın’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Kıymetli bir sektör duayenimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü duyuyoruz. Türk plastik sektörüne yaptığı katkıları unutmamız mümkün değil. Son olarak kendisini evinde ziyaret etmiş ve engin deneyimlerini dinleme fırsatı elde etmiştik. Girişimci kişiliği ve eğitime verdiği önem ile sektöre çok önemli katkıları olan Muhterem İbrahim Amca’yı tanımaktan çok mutlu oldum. Deneyimlerinden bahsederken gözlerinden yayılan ışığı ve yenilik heyecanını bize bıraktığı en önemli miras olarak koruyacak, nasihatlerinden faydalanacağız. Biz de ileride bu sektörde çalışacak genç arkadaşlarımıza ilham vermek ve kendisinin anısını yaşatmak üzere PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizdeki bir laboratuvara İbrahim Özaydın’ın adını vereceğiz.”

Yavuz Eroğlu, “Mesleğine büyük bir tutku ile bağlı olan Sayın İbrahim Özaydın, 1956 yılında ütü sapları, pervane çanağı üreterek mesleğe başladı. O günün şartlarında ilk kez İtalya’dan makineler getirdi ve üretimini büyüttü. 1988 senesindeki Irak - İran savaşı sırasında 18 milyon adet şampuan şişesi, 4 bin adet matara ve 2 bin adet su bidonu üretti. O dönem 1 milyon vergi ödeyerek vergi rekortmenleri arasına girdi ve bronz madalyaya sahip oldu. İbrahim Amcamız ekonomiye katkısının yanı sıra eğitime de büyük hizmetler verdi. 4 anaokulu, 1 ilkokul, 1 ortaokul ve 2 meslek lisesinin kurucusu.



Ayrıca çalışanların sektörüyle ilgili olarak eğitim alması gerektiğine inanıyordu. Türk plastik sektörü dünyada altıncı, Avrupa’da ikinci konumduysa, dünyanın pek çok bölgesine plastik ürünlerimizi ihraç ediyorsak bu başarıda İbrahim Özaydın gibi sektör duayenlerimizin çok büyük payı vardır. Onlardan aldığımız bu emaneti en iyi şekilde koruyup geliştirmeyi bir borç olarak biliyoruz” dedi.

Plastik sektörünün duayen isimlerinden İbrahim Özaydın, son yolculuğuna uğurlanırken geride başarılarla dolu bir ömür bıraktı. Bugün dünyanın en büyük üreticileri arasında sıralanan Türk plastik sektörünün ülkemizdeki ilk girişimcileri arasında yer alan İbrahim Özaydın, 1950’li yıllarda plastik üretimine başladı. Girişimci kişiliği ile sektöre çok değerli katkılarda bulunan Özaydın, eğitime verdiği önemi 4 anaokulu, 1 ilkokul, 1 ortaokul ve 2 meslek lisesi yaptırarak gösterdi.Basın Bülteni