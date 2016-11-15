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Plantronics’ten Playstation4’e özel modüler kulaklık

15 Kasım 2016 Salı 12:14
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Plantronics, RIG serisinin yeni modeli RIG 400HS ile Playstation 4 tutkunlarına gerçek bir oyun deneyimi sunuyor. Oyun segmentindeki yeni kulaklığı ile oyunlardaki tüm detayları duyabileceğiniz Plantronics RIG 400 HS, modüler bir yapıya sahip. RIG 400 HS, Playstation 4 ve PC’lerde kolaylıkla kullanılabiliyor.

Plantronics'ten Playstation4'e özel modüler kulaklık
Oyun segmentindeki yeni ürünleriyle oyun severlere seslenen Plantronics, yeni modeli ile özellikle Playstation4 kullanıcılarına hitap ediyor. RIG 400HS modeliyle Playstation4 konsollarına bağlanabilen kulaklık, oyunlardaki gerçekçiliği kulağınıza taşıyor. Konsol oyunlarında farklı bir deneyime tanık olacağınız RIG 400HS, özellikle yarış konseptli oyunlarda keyfi ikiye katlıyor.

RIG 400HS, ergonomik tasarımı, hafif yapısıyla uzun süreli kullanımlarda da kulağı yormuyor. Taç kısmında bulunan ve kullanıcının kafa yapısının şeklini alabilen yastığı ile Plantronics 400HS, uzun kablo avantajıyla geniş bir oyun alanı sunuyor. Daha önceki RIG serileri gibi modüler bir yapıda bulunan RIG 400HS’nin kulakçık ayarını kendinize özel ayarlayabilirsiniz.

Modüler yapısıyla sadece kulaklık değil, takım oyunları için de hayati önem taşıyan çıkarılabilir mikrofonuna sahip olan Plantronics RIG 400HS, boom mikrofonuyla çevre seslerini izole ederek karşı tarafa net bir ses akışı sağlıyor. Takım oyunlarındaki üstünlüğünüzü kulaklığınızla kanıtlayacağınız Plantronics RIG 400HS, Vatan Bilgisayar, Media Markt gibi mağazalardan ve hepsiburada.com’dan edinebilirsiniz.

Plantronics Hakkında: 1962 yılında uçak pilotları için ilk hafif iletişim kulaklığını tasarlayan Plantronics, bugün her türlü ihtiyaca uygun ürünleriyle dünyanın önde gelen kulaklık tasarımcı ve üreticisi konumunda. Plantronics ürünleri arasında kablolu ve kablosuz kulaklıklar, ofiste, evde, araba kullanırken ya da uçarken kullanacağınız kulaklıklar, masa ve cep telefonlarının yanı sıra oyun oynamak ve müzik dinlemek için özel olarak tasarlanmış kulaklıklar da bulunuyor. Plantronics kulaklıklarda ses kalitesi ve tasarıma özel önem gösteriliyor. Fortune 500’e giren şirketlerin yüzde 98’ine ürünleriyle hizmet veren ve 2005 yılında Türkiye'ye gelen Plantronics, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında önemli bir yere sahip.
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