Plantronics’ten oyun kulaklıklarında Dolby gücü

Oyun severlere farklı bir deneyim yaşatmak için kulaklık markası Plantronics, Dolby Laboratories ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Surround ses sistemlerinden geleceğe doğru atılan bu yenilikçi adım sayesinde, Plantronics’in RIG 400, RIG 600 ve kablosuz RIG 800 serisi kulaklık modelleri, oyun severlerin etrafını yüksek kaliteli, gerçekçi, güçlü ve hareketli ses dalgaları ile saran bir uygulama paketi ile birlikte geliyor. Son kullanıcının ek ücret ödemeden Xbox One konsolunda veya Windows 10 PC platformunda sahip olacağı bu uygulama paketiyle oyun severler, oyunlardaki sesleri daha gerçekçi deneyimleme imkanına sahip oluyor.