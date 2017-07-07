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Plantronics’ten oyun kulaklıklarında Dolby gücü

07 Temmuz 2017 Cuma 15:29
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Plantronics ve Dolby, Xbox One, Project Scorpio ve Windows 10 platformlarında oyun severlere farklı bir seviyede ses kalitesi sunmak için bir araya geldi. Plantronics’in oyun segmentinde yer alan RIG oyun kulaklıkları, oyuncuların surround ses sisteminden üç boyutlu ses sitemine geçiş yapmalarına olanak sağlayan Dolby Atmos isimli özel bir uygulama içeriyor.

Plantronics'ten oyun kulaklıklarında Dolby gücü
Oyun severlere farklı bir deneyim yaşatmak için kulaklık markası Plantronics, Dolby Laboratories ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Surround ses sistemlerinden geleceğe doğru atılan bu yenilikçi adım sayesinde, Plantronics’in RIG 400, RIG 600 ve kablosuz RIG 800 serisi kulaklık modelleri, oyun severlerin etrafını yüksek kaliteli, gerçekçi, güçlü ve hareketli ses dalgaları ile saran bir uygulama paketi ile birlikte geliyor. Son kullanıcının ek ücret ödemeden Xbox One konsolunda veya Windows 10 PC platformunda sahip olacağı bu uygulama paketiyle oyun severler, oyunlardaki sesleri daha gerçekçi deneyimleme imkanına sahip oluyor.

 
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